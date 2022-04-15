روسيا تحبط "هجوما إرهابيا" قرب موسكو

نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي القول، اليوم الجمعة، إنه اعتقل أربعة أعضاء في جماعة متطرفة في منطقة كالوجا جنوب غربي موسكو، وقال إن أحدهم كان يعد "لشن هجوم إرهابي".

وأضافت الوكالة أن الأربعة المعتقلين أعضاء في هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا). وذكرت "تاس" أن الهجوم الإرهابي الذي كان يخطط له كان سيستهدف منشآت عسكرية محلية بتوجيهات أجنبية". وبحسب جهاز الأمن الاتحادي الروسي، فإن عملية التفتيش التي أجريت في أماكن إقامة المشتبه بهم أسفرت عن العثور على أجزاء من عبوة ناسفة، إلى جانب دليل لصناعة جهاز متفجر. وتم فتح قضية جنائية، بعد اتهام المتطرفين الأربعة بـ"التخطيط لهجوم إرهابي"، وفق "تاس".

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