نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر تذكرة دخول القرية العالمية دبي ومواعيد الزيارة ووسائل الترفيه في المقال التالي

تعتبر القرية العالمية بدبي مصدر هام لجذب السياح وزيادة مصادر الدخل إذ أنها تحتوي على مناظر جميلة وخدمات ممتازة، لذلك يوفد إليها الأشخاص من مختلف أنحاء العالم كما يتساءل البعض عن سعر تذكرة دخول القرية العالمية دبي حيث أن بها وسائل ترفية مختلفة تجعلها مناسبة للرحلات، لهذا سوف نوضح في هذا المقال أهم مميزات وخدمات القرية وسعر التذاكر وكيفية حجز المواعيد أيضا. وسائل الترفيه في القرية العالمية دبي تتعدد الخدمات ووسائل الترفية الموجودة في القرية العالمية دبي وتتمثل فيما يلي: وجود المطاعم الفاخرة وأيضا الكافيهات والمقاهي كما نجد أفضل أنواع الأطعمة التي تشتهر بها معظم بلدان العالم إذ أن المطاعم بها أكلات تركية ومكسيكية وصينية وأيضا أشهى الأكلات الخليجية.

نجد داخل القرية معالم سياحية مختلفة متواجدة على أشكال مصغرة مثل برج إيفل، القصر الروسي ومسجد تاج محل وأيضا برج بيزا المائل جميعها مجسمات صغيرة توجد في أماكن متفرقة داخل القرية هذا بالإضافة إلى أكثر من 23 معلم سياحي داخل القرية العالمية دبي.

يوجد بالقرية أماكن لبيع الملابس والزخارف والهدايا التذكارية كما نجد مواد غذائية من جميع أنحاء العالم داخل معارض القرية وبأسعار ممتازة. مواعيد عمل بالقرية العالمية بدبي تفتح القرية العالمية دبي في الفترة ما بين أكتوبر إلى مايو من كل عام ثم تغلق فترة 6 أشهر ويعاد فتحها مرة أخرى، ومن الجدير بالذكر أن القرية في رمضان تعمل منذ الساعة 6 مساءا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، أما في الأيام العادية تعمل منذ الرابعة عصرا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل في الأيام من السبت إلى الأربعاء بينما في يومي الخميس والجمعة تظل حتى الواحدة بعد منتصف الليل،

تعتبر القرية مكان امن لاصطحاب الأطفال وعمل الرحلات الجماعية لمشاهدة المعالم السياحية إلى جانب كونها مكان جميل للتنزه ويفضل السياح اللجوء إليه للاستمتاع بالمناظر الجميلة والقيام بتجارب الأكلات المختلفة المميزة ذات الطعم الشهي، ومن الجدير بالذكر وجود موقع الكتروني خاص بالقرية يمكن الحجز من خلاله. سعر تذكرة دخول القرية العالمية دبي يعتبر سعر تذكرة الدخول مناسب جدا للأفراد حيث يبلغ 15 درهم فقط بينما يسمح بالدخول المجاني للأطفال تحت سن ثلاثة أعوام وأيضا كبار السن الذين تتعدى أعمارهم 65 عام، لهذا نجد القرية مكان مميز للترفيه ويسمح فيه بدخول مختلف الأعمار وبالسعر المناسب، لذا تعد القرية طفرة كبيرة في الجانب السياحي لدبي. عمر شويل - جدة سعر تذكرة دخول القرية العالمية دبي ومواعيد الزيارة ووسائل الترفيه

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