نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مدرسة أرامكو لتعليم القيادة والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة نحو رابط التسجيل في مدرسة أرامكو لتعليم القيادة كما تعد مدرسة أرامكو الأهم والرائدة في مجال تعليم القيادة في المملكة العربية السعودية، الجدير بالذكر أنها تابعة لشركة أرامكو الوطنية، تعمل في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو رابط التسجيل في مدرسة أرامكو لتعليم القيادة.

رابط التسجيل في مدرسة أرامكو لتعليم القيادة

سواء في المملكة العربية السعودية أو في جميع أنحاء العالم، أصبح التسجيل في دروس القيادة حاجة ملحة لكثير من الناس وأيدت هذه المدارس قرار خادم الحرمين الشريفين، فأسست أرامكو كمدرسة لتعليم قيادة السيارات للموظفات وموظفات الشركة وعائلاتهم.

تخرجت أرامكو السعودية من العديد من مدارس تعليم القيادة، ويمكن للكثير من الناس بسهولة الحصول على رخصة قيادة بعد دخولهم المدرسة، ليصبحوا أحد الرواد في مجال تعليم قيادة السيارات، يتم التسجيل في مدرسة أرامكو السعودية لتعليم قيادة السيارات من خلال الموقع الرسمي للشركة.

المستندات المطلوبة للتدريب على القيادة في أرامكو

بطاقة الهوية الوطنية.

بطاقة الإقامة.

صور شخصية حديثة.

إيصال يفيد بسداد جميع الرسوم المطلوبة لحضور الدورة.

إيصال قسط التأمين.

شروط التسجيل في أرامكو

يجب أن يكون المسجل أحد موظفي أرامكو أو أحد أفراد الأسرة.

تقديم طلب التسجيل في أرامكو إلكترونيًا من خلال موقع أرامكو الرسمي.

يُطلب من المتقدمين تقديم تفاصيل عن موظفي أرامكو وإدخال أرقام هواتفهم المحمولة للتواصل.

رسوم الاشتراك في أرامكو لتعلم القيادة

تبلغ قيمة السهم الواحد في أرامكو 435 ريالاً سعودياً.

التسجيل في الدروس الخصوصية 100 ريال سعودي.

يجب على الطلاب دفع 350 ريال سعودي عند التسجيل في مدرسة أرامكو لتعليم قيادة السيارات.

رسوم اختبار تحديد المستوى 100 ريال سعودي.

كيفية التسجيل في أرامكو لتعلم القيادة

الدخول الى الموقع الرسمي لأرامكو.

بعد دخول الرابط ستظهر الواجهة الرئيسية للموقع حيث ستضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية والتي من خلالها يمكنك الضغط على خيار تسجيل الدخول.

سيطلب منك الموقع بعد ذلك إدخال معلومات حسابك:

اسم المستخدم.

كلمة السر.

تحديد موعد في مدرسة أرامكو لتعليم قيادة السيارات.

الخدمة متاحة فقط للموظفات وعائلاتهم وهذه هي البيانات المطلوبة في حالة القرابة:

الاسم

الجنسية

تاريخ الميلاد.

رقم الهاتف.

البريد الإلكتروني.

نوع المتقدم.

تحديد موعد مناسب.

بعد استكمال الخطوات السابقة يتم تسجيل المدرسة ويطلب من المستخدم دفع الرسوم المستحقة.

وتجدر الإشارة إلى أنها تختلف باختلاف الدورة المراد الحصول عليها، حيث أن تكلفة الدورة للمبتدئين أعلى من تكلفة المحترف، ويجب عليك تأكيد طلبك وإرساله ثم نتصل بك لتحديد تاريخ ومكان التدريب.

آليات التواصل مع أرامكو لتعلم القيادة

تواصل مع مسؤولي المدرسة عن طريق الاتصال على 0135114900

يمكنك الاتصال بالمدرسة من خلال زيارة مقر المدرسة حيث يقع بجوار مركز أرامكو للتدريب الصناعي.

أو يمكنك الاتصال بها على PO Box: 877 أو الرمز البريدي للمدرسة

شروط الحصول على رخصة القيادة

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عامًا.

أن يكون لدى المتقدمين استمارة اختبار القيادة.

يجب أن يكون لدى المتقدمين للحصول على رخصة قيادة طلب إصدار رخصة قيادة.

ويجب المتقدمين إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة ، والتي يجب أن تكون سارية.

يجب أن يحمل المستخدمون بوليصة تأمين.

أن يكون المتقدمون حاضرين للحصول على النتائج الطبية.

يجب على المتقدمين إحضار نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بهم.

قم بإرسال أحدث صورة لك مقاس 4 × 6.

يجب على مقدم الطلب دفع الرسوم المقررة للحصول على التصريح، إذا لم يتم دفع الرسوم، فسيتم اعتبار الطلب غير صالح.

دمج المستندات المطلوبة للحصول على تصريح في ملف واحد عند التقديم.

كيفية استخراج رخصة قيادة