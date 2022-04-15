نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، سيكون ملعب الأهلي وي السلام مسرحاً لإقامة مباراة الأهلي والرجاء الرياضي المغربي مساء يوم السبت السادس عشر من شهر إبريل الجاري في واحدة من مباريات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويأمل جماهير النادي الأهلي تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل وضع قدماً نحو التأهل إلى نصف النهائي، حيث يسعى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أن يحقق رقم قياسي جديد له مع النادي الأهلي وهو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 لتكون هي المرة الثالثة على التوالي للنادي الأهلي والحادية عشر في تاريخ النادي الأحمر، والرابعة للمدير الفني الجنوب إفريقي، إذ أنه سبق لهو أن فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع فريق صن داونز الجنوب إفريقيا.

واستطاع الأهلي أن يصل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 بعد أن حصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المتصدر صن داونز الجنوب إفريقي، حيث استطاع الأهلي حصد عشر نقاط.

على الجانب الآخر فيدخل فريق الرجاء الرياضي المغربي مباراة يوم السبت وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تسهيل مهمته في لقاء الإياب ومن ثم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث نجح الرجاء في تصدر المجموعة الثانية بعد أن فاز في خمس مباريات وخسر في واحدة، ليكون الرجاء أحد الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

موعد مباراة الأهلي والرجاء الرياضي المغربي

وقد تم تحديد موعد مباراة الأهلي والرجاء الرياضي المغربي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، حيث ستقام المباراة مساء يوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الدار البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

هذا وسيتمكن جماهير النادي الأهلي من متابعة مباراة الأهلي والرجاء الرياضي المغربي داخل جمهورية مصر العربية من خلال شاشة قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي، فيما ستكون المباراة منقولة فضائياً عبر شاشة قناة bein SPORTS HD3 بصوت المعلق عصام الشوالي.