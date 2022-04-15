نوفاك: مشترو الغاز الروسى وافقوا على سداد ثمنه بالروبل

جدة - نرمين السيد - وكتب الوزير الروسى فى مقال له فى مجلة "إنرجى بوليسى"، نشر اليوم الجمعة: "يعود السبب فى تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل انطلاقا من رغبة روسيا فى الحصول على ضمانات استلام أموالها بنسبة 100%"، لافتًا إلى أن العديد من مشترى الغاز الروسى وافقوا بالفعل على تحويل المدفوعات إلى العملة الروسية، وأن روسيا تنتظر قرارا حول هذا الشأن من مستوردين آخرين.

فيما استبعد نوفاك، إمكانية أوروبا استبدال إمدادات الطاقة من مصادر آخرى وقال المسؤول إن مصير الصناعة والأوروبيين أنفسهم يعتمد على عقلانية الاتحاد الأوروبى.

بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، والتى طالت جزء من احتياطياتها الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

ووقع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فى 31 مارس الماضى أمرًا يحدد نظامًا جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسى من قبل المشترين من الدول غير الصديقة.

ووفقًا لما جاء فى المرسوم، يتوجب على العملاء فى الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية فى البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.