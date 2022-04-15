بداية الدوام بعد عيد الفطر 1443 للدوائر الحكومية والقطاع

إن الجهات المسؤولة عن المملكة السعودية والتي تتمثل بها وزارة الموارد قد حددت ميعاد بدء الدوام للعاملين بالقطاعات الخاصة والحكومية بعد انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر، ورد ذلك بشكل كثيف عن ميعاد ابتداء الدوام بعد العيد، ولذلك فإننا قمنا بتخصيص المقال حتى نقدم لكم ميعاد بداية الدوام بعد عيد الفطر 1443.

بداية الدوام بعد عيد الفطر 1443

وزارة الموارد قد حددت ميعاد ابتداء الدوام بعد الرجوع من عيد الفطر، وإليكم ميعاد الدوام العاملين بالقطاع الحكومي بعد العيد وهي كالآتي:

لقد أقرت الجهات المعنية بالسعودية التي تتمثل بوزارة الموارد بأن إجازات العاملين بكافة القطاعات الحكومية ستبدأ 26/04 الموافق 25 من شهر رمضان، وتستمر هذه الإجازات حتى السادس من مايو، فبداية الدوام تبدأ سبعة مايو الموافق ستة شوال.

بداية دوام القطاع الخاص بعد العيد.

إن وزارة الموارد بالسعودية حددت بأن الإجازات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات أي بالقطاع الخاص ستكون إجازاتهم لعيد الفطر أربعة أيام تبدأ 1/5 وتستمر إلى أربعة من شهر مايو أي أن العودة ستكون خمسة مايو وفقاً لما جاء باللوائح التي تخص نظام العاملين التابعين لوزارة الموارد.

دوام العمل يوم بالقطاع الحكومي برمضان

لقد تم التخفيض ساعات الدوام لكافة العاملين بالقطاعات الحكومية داخل المملكة خلال رمضان المبارك، ليكون التخفيض بمقدار ساعتين أي لا تزيد ساعات دوامهم عن ست ساعات بشكل يومي، الدوام يبدأ من الأحد وينتهي الخميس، ويقسم جميع العاملين مجموعات المجموعة الأولى تبدأ التاسعة والنصف في الصباح ينتهي عملهم الثانية والنصف بعد الظهر، المجموعة الثانية يبدأ عملهم العاشرة في الصباح، ويستمر إلى أن ينتهي ثلاثة عصراً، المجموعة الثالثة الدوام لهم يبدأ 11:00 صباحاً ولا ينتهي أربعة ونصف بعد العصر.

الوقت المتبقي لإتيان إجازة عيد الفطر المبارك

إن تحديد ميعاد إجازة عيد الفطر يكون وفقاً للقطاع فعلى سبيل المثال انقطاع العام إجازته تبدأ 25 رمضان أي أن الوقت المتبقي على إتيان هذه الإجازة هو 12 يوم من الآن، أما القطاع الخاص الإجازة تبدأ واحد مايو 30 رمضان، أي أن الوقت المتبقي لإتيان إجازة عيد الفطر لهم 16 يوم من وقتنا هذا، وإجازة عيد الفطر تكن مدتها حوالي يوم، ولكن هذه الإجازات اعتاد عليها الجميع بأن يأخذوا أكثر من يوم حوالي ثلاثة أيام أقل شيء فافترض الجميع بأن إجازة العيد هي ثلاثة أيام، ولكنها يوماً واحداً.