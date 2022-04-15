نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة وفاق سطيف والترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بحضور 35 ألف مناصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث من قبل عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم عن موعد مباراة وفاق سطيف والترجي التونسي القادمة، في قمة مغاربية مرتقبة والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 15\04\2022، حيث يستضيف ملعب “8 ماي 1945” مباراة وفاق سطيف القادمة في أفريقيا مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي، مباراة ينتظرها عشاق الناديين الكبيرين في الجزائر وتونس، وتحظى المباراة باهتمام إعلامي كبير لذلك نقدم لكم تغطية إخبارية عن موعد المباراة والقنوات الناقلة.

يدخل وفاق سطيف الجزائري المباراة ساعياً نحو الفوز بنتيجة مريحة قبل مباراة العودة في تونس، استطاع وفاق سطيف بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تمكن من حجز بطاقة التأهل محتلاً المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ليضرب موعداً مع الكبير التونسي الترجي، قدم وفاق سطيف آداء جيد حتى الآن في دور المجموعات من البطولة ذاتها، لذلك تأمل جماهيره العاشقة للساحرة المستديرة في مواصلة المشوار الأفريقي الصعب، وتخطي عقبة الترجي التونسي والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل يسعى الترجي التونسي نحو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، نتيجة تعطي له الأفضلية قبل لقاء العودة في تونس، وقدم الفريق التونسي مستوى متميز في البطولة حتى الآن، فقد استطاع الوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة، لذلك يسعى جاهداً لاستكمال المشوار وعبور ربع نهائي البطولة على حساب وفاق سطيف الجزائري، من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة بين الكبيرين، مباراة تتسم بالندية والرغبة في مواصلة المشوار الأفريقي.