نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى بداية الدراسة ١٤٤٤ وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب عن ميعاد ابتداء العام القادم 1444، ومع تزايد الأسئلة قد قررت الوزارة أن تقدم إجابات لكافة هذه الأسئلة فهي قامت بتقديم تقويم به كافة المواعيد الخاصة بالدراسة بالعام الحالي، ووضعت فيه كل شيء يتعلق بالعملية التعليمية، فجاء هذا العام مميزاً عن أي عام آخر بالدراسة، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متى بداية الدراسة ١٤٤٤ وهل بالفعل قد صدر الميعاد كل هذا سنقدمه لكم.

متى بداية الدراسة ١٤٤٤

وزارة التعليم لم تحدد أي مواعيد تتعلق بالعام القادم ولم تقم حتى بتحديد ميعاد ابتداء أو انتهاء أو اي شيء متعلق به، فنحن لازلنا إلى الآن بالعام الدراسي 1443 ولم ينتهي بعد، والوزارة هي الجهة المسؤولة عن التحديد لكافة المواعيد ولم تتحدث عن هذا الأمر مطلقاً، ولا يمكن لأحد أن يتدخل به، فهي تعلم جيداً ما هو الأصلح لطلابها وتستعين كثيراً بجميع المتخصصين الذين يحددوا ما يناسب طلابهم، فهم من اقترح ووضع الإجازات.

لما لها من أثر فعال على الطلاب وتجعلهم يحبون المدرسة وتشوقهم للذهاب إليها، فقامت بتحديثات كثيرة لهذا العام أثرت في الطلاب وجعلتهم لا يشعرون بالملل، على عكس الأعوام السابقة التي كانوا ينتظرون بفارغ صبرهم أن ينتهي العام فلم يكن به شيئاً جديداً خالي من الانشطة فكل هذه الأشياء وضعت بالعام الدراسي الحالي للنهوض بالتعليم بالمملكة السعودية، والوصول لمكانة عالية تكن مناسبة لرؤية المملكة بعام 2030 .

موعد نهاية الترم الثالث

إن الإجازة التي تتبع الترم الثالث هي إجازة نهاية العام، فمعه تكن جميع الاختبارات انتهت وتمكن الطلاب من إنهاء مذاكرتهم بشكل نهائي، وهذا الأمر يكون 30 يونيو الموافق هجرياً واحد ذو الحجة، يحصل الطلاب بعد ذلك على عطلة مميزة على غير بقية العطل الصغيرة خلال العام.

فهذه العطلة مختلفة وطويلة مدتها مجهولة إلى الآن، فوزارة التعليم لم تعطي أي شيء متعلق بهذا الأمر، وجميعنا في انتظار التحديد لميعاد ابتداء العام القادم، مع إعلان الوزارة عنه وتقديم التقويم الخاص به، فلم يتبقى الكثير من الوقت حتى ينتهي العام الدراسي الحالي، وإذا ما تم حساب الوقت المتبقي نرى بأنه لم يتبقى سوى حوالي شهرين ونصف أي حوالي 78 يوم من الآن.