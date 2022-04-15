نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز عربات السعي عبر تطبيق تنقل 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الرئاسة العامة التابعة لشؤون الحرمين أتاحت التطبيق يسمى تنقل يساعد ضيوف الرحمن في التأدية لفرائض العمرة من خلال استخدام العربات الموفرة من الجهة المنظمة تسهيلاً على المعتمرين خلال الطواف وكذلك السعي، ولذلك سنوضح لكم كيفية حجز عربات السعي عبر تطبيق تنقل 1443 والتفاصيل الهامة المتعلقة بذلك.

كيفية حجز عربات السعي عبر تطبيق تنقل 1443

بإمكان كافة زوار الرحمن بالحرمين الشريفين أن يحجزوا عربات السعي تسهيلاً عليهم عند التأدية لفرائض العمرة، وعلى المستفيدين أن يكون لديهم حجزاً مسبقاً قبل أن يتوجه لمنافذ استلام العربات، وإليكم الطريقة الصحيحة لحجز عربات السعي وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تحمل تطبيق تنقل ثم تشغله.

تقوم بالتسجيل من خلال إدخال البيانات والتي تتمثل فيه

الاسم.

سجل الشخص الوافد.

رقم الهوية بالنسبة للمواطنين.

تضيف رقم الجوال.

من بعد ذلك تجري التحقق المطلوب من خلال هاتف المستفيد.

تحدد التاريخ والوقت.

تدخل اسم المستخدم للعربة.

بعد ذلك تحدد الغرض من الاستخدام للعربة من طواف وسعي، سعي فقط، طواف فقط.

الاختيار لحجم العربة بمقعد واحد أو مقعدين.

تختار نوع العربة هل تحتاج إليها بسائق أو بدونه

تضغط على كلمة تأكيد.

تحدد الطريقة الصحيحة للسداد سواء كان نقدياً عند القيام باستلامها أم عبر الوسائل الخاصة بالدفع الإلكترونية.

تؤكد بعد ذلك الحجز.

ستصل إليك رسالة بها تفاصيل الحجز.

تطبيق تنقل

حتى تتمكن من الحجز لعربة التنقل عليك أن تحمل التطبيق لهواتف الاندرويد والايفون فلقد أتاحت رئاسة الحرم العامة هذا التطبيق الذي هو وسيلة هامة تجعل هناك سهولة بالتنقل لجميع ضيوف الرحمن من الأشخاص الذين لا يستطيعون القيام بالسعي أو حتى الطواف بالحرم، والذين سيتم اتاحة استخدام العربات لهم، سواء العادية أو الكهربائية.

فالتطبيق يساعدهم بهذا الأمر وسهولة، ويمكن تحميله على جميع الأجهزة، كما أن التطبيق يتيح لهم الحجز المسبق ويقوم أيضاً بالإشراف على مقدمي الخدمات التي تخص العربات الكهربائية، والوزارة تتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق أي شخص يرتكب مخالفة من خلال الجولات التي تتم داخل الحرم.

خدمات تطبيق تنقل

إن تطبيق تنقل يقدم لكم خدمات متعددة من عربات العمرة، وتتيح إليك السائقين بشكل مجاني، ويقدم خدمات متعددة لذوي الاحتياجات مجانية، ويستطيع كبار السن أو المرضى استخدام العربات.