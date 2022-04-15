كيف احصل على مساعدة مالية من الوليد بن طلال ورقم واتساب الوليد بن طلال

ويبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين في تلك الأيام المباركة عن مؤسسة هامة في المملكة ببحث عنوانه كيف احصل على مساعدة مالية من الوليد بن طلال، فمؤسسة بن طلال هي احدي المؤسسات التي تساعد وتقدم في الكثير من المساعدات والكثير يرغبها لأنها تساعد في الكثير من الأشياء، وعندما يتم تقديم الطلب يتم رفعه للمسؤولين ويتم الفحص عنه إذا كان يستحق هذه المساعدة أم لا ونساعدك في هذه المقالة على فهم والتعرف على مساعدة من الوليد بن طلال، ونساعدك على التعرف طريقة الوصول إليها وخطوات كيفية تسجيل الدخول فيها، كما نقدم لكم أهم شروط مساعدة الوليد بن طلال.

كيف احصل على مساعدة مالية من الوليد بن طلال

موقع مساعدة الأمير الوليد بن طلال السعودي الخيرية للأعمال الإنسانية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث تعد أحدي اهم المؤسسات الخيرية لما تقدمه من أعمال خيرية في المجتمع والمواطنين السعوديين من كافة المحافظات ،فمنذ إنشائها عام 1996 كان هدفها الأسمى هو مد يد العون للمواطنين السعوديين الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم ،وأيضًا مد يدي العون لكل المحتاجين في كافة أرجاء الوطن العربي لرفع مستوى المعيشة في السعودية خاصة والوطن العربي عامة، وكذلك تلبية الطلبات الحياتية للنساء الأرامل والمطلقات، ففيما يلي نقدم لكم متابعين موقعنا الكرام طرق التواصل مع المؤسسة وطلب مساعدة مالية من الوليد بن طلال.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير الوليد بن طلال

يمكنكم التواصل مع المؤسسة الخيرية من خلال الاتصال على رقم الجوال (6577009972-966)

أو من خلال إرسال رسالة على موقع التواصل الاجتماعي واتس أب (009611211).

رقم واتساب مؤسسة الوليد بن طلال 966577009972.

البريد الإلكتروني لمؤسسة الوليد بن طلال [email protected]

شروط مساعدة الوليد بن طلال لمن يرغب في الاستفادة في المؤسسة

أن لا يزيد راتب الشخص المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي شهريا.

أن لا يكون المتقدم يمتلك سيارة أو عقارات باسمه.

أن يكتب الشخص المتقدم عهداً على نفسه بعدم بيع أو التصرف في الجاهزة التي حصلت عليها من المؤسسة.

خطوات التسجيل على طلب مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال