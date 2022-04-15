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عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل للمقيمين في السعودية 2022 ، يبدأ الوافدون عملهم بموجب تصريح عمل محدود الصلاحية ، ولكي لا يخالف العامل القانون ، يمكن الاستعلام عن صلاحية تصريح العمل للمقيمين للعمل على تجديده عند اقتراب تاريخ الانتهاء.

صلاحية رخصة العمل المقيمين



في ضوء سعي الحكومة السعودية لجعل جميع الخدمات الحكومية عن بعد ، فمن الممكن الاستعلام عن صلاحية تصريح العمل للمقيمين.

يمكنك الاستفسار من الموقع باستخدام رقم الإقامة أو الدفع أو رقم الحدود ، ووثيقة تصريح العمل مهمة للعمل في الشركات وأيضاً للحصول على الإقامة عن طريق تجديدها أو استخراجها.

تخضع كل وثيقة تصريح عمل لتاريخ البدء والانتهاء ، ويمكنك بسهولة الاستفسار عن تصريح العمل باتباع خطوات سهلة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل برقم الإقامة

من خلال الخطوات التالية يمكن الوصول إلى صلاحية تصريح العمل للمقيمين:

أولاً ، يجب عليك زيارة موقع وزارة العمل والتنمية السعودية.

الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية للمنشآت.

اختر الاستفسارات الإلكترونية على يمين الشاشة من قائمة الخيارات.

اضغط على استعلام عن خدمات مكتب العمل من بين الخيارات المتاحة.

حدد خدمة تصريح العمل في حقل نوع الخدمة.

الضغط على نوع الخدمة من خلال رقم الدفع.

كتابة رقم السداد الذي تم إظهاره عند التسجيل في الموقع باستخدام رقم الإقامة.

اكتب رمز التحقق في المكان المناسب.

انقر فوق بحث.

تفتح نافذة جديدة يمكن من خلالها معرفة البيانات الشخصية للمقيم وتصريح العمل وصلاحية تصريح العمل سواء كان ساري المفعول أو منتهي الصلاحية.

أهمية صلاحية رخصة العمل في السعودية

يتم إصدار تصريح العمل للوافدين خلال 3 أشهر من وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. تصريح العمل وثيقة رسمية لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية للمقيمين والسعوديين.

كل من لا يحصل على تصريح عمل أو يجدده يخضع لغرامات يدفعها صاحب العمل ، ولا يمكن الحصول على الوثيقة إلا بعد موافقة العامل وصاحب العمل.

يتم التحقق من صحة العامل بتقديم شهادة طبية تؤكد ملاءمته للعمل ، ويبقى رقم الدفع ساري المفعول لمدة 14 يومًا. في حالة الإلغاء ، يمكن الحصول على رقم جديد إلكترونيًا لدفع رسوم تجديد تصريح العمل.

يمكن الاستعلام عن صلاحية تصريح العمل للمقيمين عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل دون الذهاب إلى مقر الوزارة ، كما يمكن دفع رسوم للحصول على الترخيص وتجديده إلكترونيًا.