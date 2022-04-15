أهم شركات التمويل الشخصي في السعودية التي تقدم 100 ألف ريال

يرغب المواطنين السعوديين في معرفة أهم شركات التمويل في السعودية والخدمات التي تقدمها تلك الشركات وفترة السداد ونسبة الفوائد وكل الأمور المتعلقة بالتمويل حتى يتثنى لهم الاختيار الأمثل المتوافق مع احتياجاهم وقدرتهم على السداد دون تحمل عبء إضافي، فقد نقدم لكم أهم شركات التمويل في السعودية، حيث تتعدد شركات التمويل السعودية وتتعدد الخدمات التي تقدمها وكذلك نظم السداد وقيمة القسط الشهري، وفيما يلي نذكر لكم متابعينا أهم شركات التمويل الشخصي في المملكة السعودية.

الشركة السعودية للتمويل داخل المملكة العربية السعودية

تعرف الشركة باسم sfco وهى تقدم أفضل خدمات للتمويل للأفراد، وذلك لأنها تيسر وتسهل فترة السداد بالإضافة إلى التمويل السريع والفوري بمجرد استيفاء الشروط و تقديم الطلب، كما أن الفوائد على القروض تكون بنسبة بسيطة.

شركة متاجر للتمويل داخل المملكة العربية السعودية

تأتي شركة متاجر لتمويل الأفراد في الترتيب الثاني على التوالي بعد الشركة السعودية، حيث توفر القروض بسهولة وسرعة لأي موظف أو مواطن سعودي.

شركة توثيق السعودية وهى شركة مخصصة في تسجيل العقود التمويلية.

البنك المركزي السعودي وهو يعد البنك المفضل لدى أغلب العملاء في حالة الرغبة في التمويل لأنه يحصل على أقل نسبة للتمويل الشخصي.

شركة الوطنية التي تقدم خدمات التمويل بدون فوائد.

شركة مرسوم السعودية المخصصة في أعمال تحصيل ديون التمويل.

أفضل البنوك لمنح القروض داخل المملكة العربية السعودية

حاذ البنك المركزي السعودي للتمويل الفردي والجماعي على لقب أفضل بنك ضمن قائمة شركات التمويل لعام 2022 م، وذلك لما يقدمه من خدمات عديدة تضم خدمات للفرد وخدمات المجتمع، فهو يعتبر الواجهة الأولى المفضلة التي تناسب جميع فئات الشعب لما يقدمه من شروط سهلة وميسرة للقروض التمويلية دون زيادة العبء الواقع على المواطنين.

أفضل شركات وبنوك للتمويل داخل المملكة العربية السعودية

فيما يلي نذكر أهم وأفضل البنوك الاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية: