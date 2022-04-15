نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يستغرق تجديد جواز السفر السعودي 2022 والشروط اللازمة للتجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار التوفير لجميع الوقت والمجهود والمواكبة للتطورات الحديثة في المملكة السعودية قد حدثت الخدمات الخاصة بها بمجال التجديد لجواز السفر، فلقد أصبح التجديد إلكترونياً بطرق سهلة وبسيطة على غير المعتاد من التعب والمجهود وطول الطوابير التي كانت من قبل، بسبب استخدام الطرق العادية غير الإلكترونية، وعبر هذا المقال سنقدم لكم الإجابة عن تساؤل كم يستغرق تجديد جواز السفر السعودي.

كم يستغرق تجديد جواز السفر السعودي

يستغرق التجديد لجواز السفر حوالي ثلاثة أيام من ابتداء التاريخ الخاص بالتجديد طبقاً لتصريحات إدارة الجوازات، وباستطاعتك أن تستلم جواز السفر من مكان التسليم بأي فرع من فروع الجوازات، كما أنه بإمكانك أن تستلمه عبر خدمات التوصيل للوثائق والمستندات، وإدارة الجوازات قد أعلنت عن التجديد لجواز السفر عبر خدمة الجوازات بمنصة أبشر.

أما بالنسبة للأبناء الذين سنهم يكن تحت 21 عام يرفع الطلب للتجديد من خلال ولي الأمر، حتى يوافق على كافة الشروط اللازمة لتجديد الجواز، ولا ينطبق الشرط على المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، في تلك الحالة يكون التجديد لجواز السفر مستعجلاً ويرفع الطلب للتجديد لمدير قسم السفر بالسعودية ويشرح حاجة الجواز لتسهيل الإجراءات.

شروط تجديد جواز السفر بالسعودية

توجد بعض الشروط المحددة حتى يستطيع الشخص أن يجدد جواز السفر الخاص به، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

يصدر جواز السفر بشكل رسمي خمس سنوات فقط للذين تقل عن أعمارهم عن 21 عام.

المتقدم من حقه أن يجدد المدة خمس سنوات أو حتى عشرة للذين تزيد أعمارهم عن 21 عام.

دفع 600 ريال 10 سنوات و300 ريال خمس سنوات وهذا لإصدار الجواز الآلي.

عدم تواجد أي مخالفة مرورية على الشخص المتقدم.

لابد من اتباع جميع الخطوات وتؤشر على الحقول.

لابد من كون التسجيل عبر حساب ولي الأمر للذين أعمارهم أقل من 15 عام أو 21 عام.

والنساء شرط أن يحصلن على الهوية الوطنية.

الشخص الذي تقدم لطلب التجديد يكن متواجد بالمملكة السعودية.

ضرورة كون صاحب الطلب لتجديد جواز السفر على قيد الحياة.

جواز السفر

إن جواز السفر وثيقة رسمية هامة تصدر من قبل الدولة لمواطنها تسهيلاً عليهم في التنقلات بين الدول المختلفة بالعالم، الجواز به 48 صفحة، يحتوي على معلومات هامة تخص الشخص مثل الصورة، ورقم الجواز، وتاريخ الميلاد، والجنس، تاريخ إصدار الجواز، وكل شيء متعلق بالمسافر.