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عمر شويل - جدة طريقة التقديم في الأراضي المجانية عبر منصة سكني 1443 التابعة لوزارة الإسكان السعودية، والتي تمنح المواطنين العديد من الخدمات الإسكانية وفقا للعديد من المعايير والضوابط اللازمة لاستفادة المواطنين من الوحدات السكنية والأراضي المجانية، التي نكشفها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

طريقة التقديم في الأراضي المجانية عبر منصة سكني

الدخول علي منصة سكني. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. القيام باختيار منتجات سكني ثم البناء الذاتي واختيار الأراضي. اختيار نوع المشروع منطقة أو أرض والنقر علي بحث. يتم اختيار أي مشروع من المعروض والقيام بالنقر علي المعاينة. نلاحظ ظهور خريطة موقع المشروع ومعلوماته. عليك باختيار رقم البلوك ورقم القطعة والنقر علي بحث. قم بتأكيد الحجز عند حجز قطعة الأرض ويتم توقيع العقد برسالة نصية. كتابة وإدخال رمز التفعيل المرسل للجوال لتوقيع العقد. بعد الانتهاء من توقيع العقد يتم ظهور رسالة تم توقيع العقد بنجاح.

شروط الحصول على منح الأراضي

قامت وزارة الإسكان السعودية بتوافر عدة شروط للمتقدم للتسجيل والحصول على منحة الاراضي بحيث وضعت الشروط التالية:

لا يقل العمر عن ٢٥ عام.

الشرط الأساسي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الأرامل والمطلقات يجوز التقديم بشرط إذا كانت أرملة لابد من اجتماع جميع الأخوة معا أما المطلقة مدة طلاقها يجب أن تعدي العامين.

السكن والإقامة علي أراضي المملكة بشكل دائم.

يجب بأن لم يسبق لك القيام بتقديم طلب من قبل في أي مبادرة سكنية.

طريقة الاستعلام عن منح الأراضي برقم السجل المدني

يتم الاستعلام علي منحة الأراضي برقم السجل المدني عن طريق عدة خطوات كتالي:

اولا يتم الدخول علي بوابة بلدي الإلكترونية من خلال هذا الرابط https://balady.gov.sa/ .

القيام بالنقر علي الخدمات الإلكترونية.

الضغط بالزر علي اختيار المنح ليتم الانتقال آلي خيار الاستعلام عن منحة الأرض.

الضغط بالزر علي اختيار المنح ليتم الانتقال آلي خيار الاستعلام عن منحة الأرض. يتم كتابة رقم السجل المدني وبعد ذلك النقر علي أدخال.

نلاحظ بعدها ظهور كافة البيانات الخاصة بالطلب الذي قمنا بتقديمه.

التواصل مع الدعم السكني

يمكن الاستعلام من خلال الاتصال برقم الهاتف 00966114569999 حسب الرغبة.

هناك الاستعلام عبر البريد الإلكتروني [email protected]

رابط منصة سكني

قامت الحكومة بتوفير رابط خاص بمنصة سكني للدخول عليه إلكتروني ومعرفة كل ما يلزم من خلال تلك الرابط sakani.housing.sa.

موعد صرف الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديد يوم لموعد صرف الدعم السكني الذي يوافق يوم ٢٤ من كل شهر ميلادي ليتم فيه الصرف ويختلف من شهر إلي اخر حسب وجود عطلات رسمية أو أعياد دينية أو وطنية داخل المملكة فعلي سبيل المثال التالي:

يتم الصرف في شهر أبريل يوم الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢م.

الصرف يوم الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢م.

يتم ايضا الصرف يوم الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢م.

رقم الدعم السكني 1443

وفرت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية رقم للتواصل للرد علي جميع الاستفسارات وكافة الاقتراحات والشكاوى المقدمة من المسجلين في الدعم الخاص بالسكن الرقم هو 199090 الرد طوال اليوم مجاني بدون تكاليف مالية.

إلى وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة التقديم في الأراضي المجانية عبر منصة سكني 1443.