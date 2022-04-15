نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام الصدارة.. موعد مباراة ناساف كارشي والفيصلي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ناساف كارشي والفيصلي ، لحساب لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الذهاب في دور المجموعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، وضمن مباريات المجموعة الخامسة، يستضيف مساء الجمعة 15 أبريل 2022 ، ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، فعاليات المواجهة الصدامية، في صراع مباشر على صدارة المجموعة – التي تضم أيضًا ناديي السد القطري والوحدات الأردني – تجمع فريقي الفيصلي السعودي وناساف كارشي الأوزبكي .

نستعرض خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة ناساف كارشي والفيصلي والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في النسخة 41 من دوري أبطال آسيا 2022 ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات ناساف كارشي والفيصلي .

مباراة ناساف كارشي والفيصلي

صدام جديد إذن في صراع لم يُحسم على صدارة المجموعة الخامسة يجمع الفيصلي السعودي وناساف كارشي الأوزبكي .

حيث يتساوى الفريقان في رصيد النقاط، وحتى على مستوى النتائج في الجولتين الماضيتين.

فيما تتبقى حظوظ السد القطري والوحدات الأردني قائمة في المنافسة انطلاقًا من الجولة الثالثة.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الخامسة قبل مباريات الجولة الثالثة:

تجدر الإشارة إلى أن الفرق السعودية تخوض مواجهات قوية وحاسمة في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2022 .

إذ انطلقت يوم الخميس 14 أبريل 2022 بمواجهتين، الأولى مباراة التعاون وسباهان أصفهان والتي أبلى فيها سكري القصيم بلاءًا حسنًا.

والثانية كانت مباراة القوة الجوية والشباب ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الشقيقين العربيين.

وتستكمل اللقاءات يوم الجمعة 15 أبريل 2022 ، حيث مباراة الهلال واستقلال دوشنبه ، وفي نفس التوقيت تقام مباراة الفيصلي وناساف كارشي .

نادي ناساف كارشي

نبدأ تغطيتنا مع نادي ناساف كارشي الأوزبكي ، والذي يدشن حضوره الجديد، بعد غياب خلال النسخ الثلاث الماضية.

حيث يعتلي الفريق الأوزبكي صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط وصافي (2) هدف.

وذلك بعد تعادل إيجابي في الجولة الأولى مع السد القطري (1-1).

والفوز بثنائية نظيفة على الوحدات الأردني في الجولة الأخيرة.

وانطلقت رحلة نسف قرشي في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية للأندية ، من دور الإقصائيات.

حيث تمكن من الإطاحة بـ بني ياس الإماراتي، بعد الفوز بنتيجة (2-0).

تاريخيًا، شارك الفريق 7 مرات من قبل في دوري أبطال آسيا .

كان الإنجاز الأكبر للفريق في مشاركته الأولى في نسخة 2002.

حيث حل رابعًا وذلك بعد الخسارة من استقلال طهران في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة (2-5).

نادي الفيصلي

على الجهة المقابلة، يسجل نادي الفيصلي السعودي حضورًا مميزًا في مشاركته الأولى في دوري أبطال آسيا .