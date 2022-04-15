نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في تطبيق كويت مسافر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم وزارة الطيران المدني الكويتية بالتعاون مع وزارة الصحة بدولة الكويت مجموعة من التطبيقات الرقمية والمنصات الإلكترونية لتنظيم حركة الرحلات والدخول والخروج من وإلي دولة الكويت ، وذلك خلال ظروف جائحة كورونا كوفيد 19 ، ومن ضمن هذه المنصات ، منصة كويت مسافر kuwait mosafer والتي تتحكم بشكل رئيسي في عملية دخول الوافدين زوار أو مقيمين أو مواطني أو مواطني دول مجلس التعاون إلي مطار وموانئ الكويت البرية والبحرية أيضاً ، ومن خلاله يمكن تسجيل طلب القدوم والربط بمنصات وتطبيقات هويتي وشلونك لتوضيح حالة القادم من التحصين ورفع بيانات التحصين والجرعات ، ومن خلال فقرات مقالنا نتعرف علي خطوات التسجيل في تطبيق كويت مسافر ، وطريقة تسجيل طلب القدوم ، وكذلك اشتراطات قدوم غير الكويتيين ، ومن خلال موقعنا ثقفني يمكنكم التعرف علي تطبيق شلونك للمسافرين لدولة الكويت.

خطوات التسجيل في تطبيق كويت مسافر

يمكن للراغبين في السفر إلي دولة الكويت للعمل أو الزيارة التعرف علي الخطوات التالية في كيفية التسجيل في تطبيق مسافر الكويت والتعرف علي طريقة التسجيل في تطبيق منصة مسافر لتنظيم السفر كالآتي :

يتم تحميل التطبيق ” kuwait mosafer ” من أي متجر تطبيقات علي الهاتف. أو الدخول علي kuwaitmosafer.gov.kw رابط تسجيل تطبيق من الموقع الإلكتروني للمنصة. نختار تسجيل دخول ثم سجل حسابك الآن ، وتقوم بكتابة البريد الإلكتروني وتختار إرسال الرمز. نقوم بنسخ الكود المستلم بالبريد الإلكتروني ، و تقوم بإدخاله بالمنصة أو التطبيق. تضغط علي التحقق من الرمز ، ثم تملأ بيانات الاسم الأول والأخير. تكوين كلمة المرور وتأكيدها مرة أخرى. تضع رقم الهاتف الجوال ، والموافقة علي الشروط. أخيراً تختار إنشاء حساب.

تقدم المنصة الدعم الفني عبر الأرقام التالية : 24370600 – 0096597282888 ، ومن خلال البريد الإلكتروني : [email protected] .

وبإتباع الخطوات كما في الفيديو يمكنكم التسجيل في تطبيق الكويت مسافر بعد التحديث :

تسجيل القدوم من تطبيق كويت مسافر

يستطيع القادمين إلي دولة الكويت تسجيل طلب القدوم بعد خطوات التسجيل في منصة كويت مسافر ، عن طريق الخطوات التالية :

الدخول علي منصة كويت مسافر أو تطبيق كويت مسافر kuwait mosafer.

من القائمة الرئيسية نضغط ” إضافة رحلة القدوم “

يراعي أن يكون إضافة الرحلة قبل السفر بـ 24 ساعة علي الأقل.

الخطوة التالية هي اختيار طريقة السفر ” باستخدام الطيران -أو النقل البحري – أو السفر بري “.

ثم تقوم بتسجيل تاريخ القدوم.

وعليك استكمال كافة البيانات الشخصية والالتزام بالشروط.

طريقة التسجيل في تطبيق الكويت مسافر

تسجيل القدوم في كويت مسافر

و كيفية التسجيل في تطبيق كويت مسافر بعد ادخال التعديلات ، و خطوات تسجيل منصة كويت مسافر ، أو تسجيل منصة كويت مسافر kuwait mosafer عبر تطبيق مسافر الكويت من الشروط الأساسية للسفر من قبل إدارة الطيران المدني في دولة الكويت.

شروط قدوم غير الكويتيين

للقادمين للكويت بهدف العمل أو الزيارة يجب اتباع الاشتراطات التالية :

استكمال التسجيل في شلونك وكويت مسافر بعد ظهور اللون الأخضر في تطبيق مناعة / هويتي ، وهذا بالنسبة للمحصنين.

يخضع المحصن لفترة حجر منزلي أسبوع من وقت وصوله ، وينتهي بفحص PCR سلبي النتيجة.

للمحصنين غير الكويتيين ، يتم اعتماد الشهادة برفعها علي موقع وزارة الصحة واستكمال التسجيل في شلونك وكويت مسافر ، وتقديم الـ QR-Code بالمطار من تطبيق مناعة.

ويطبق علي القادمين كافة حجر منزلي لمدة أسبوع ينتهي بفص سلبي بي سي آر وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهى الحجر المطبق عليهم.

إلغاء التعامل بتطبيق كويت مسافر

في خطوة منها لرفع حالة التأهب وتخفيف الضوابط في المواني المختلفة ، أعلنت وزارة الطيران المدني الكويتي الاستغناء عن شرط كويت مسافر في القدوم :