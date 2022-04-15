بيسكوف: تدمير كتائب القوميين فى أوكرانيا على رأس أولويات روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، منذ قليل، قال بيسكوف: "المهمة الرئيسية هى تحريرها (أوكرانيا) من هذه الكتائب القومية قبل كل شىء. العملية مستمرة، والمهام القائمة معروفة جيدًا، ويجب تنفيذها وسيتم تنفيذها"، مؤكدًا أنه لا يوجد شك فى ذلك.
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "المكان الذى لا تأخذ فيه الكتائب القوميين السكان المدنيين كرهائن، وحيث لا تطلق الكتائب القومية النار على المنشآت الاجتماعية، والبيوت، هناك يمكن إقامة حياة يعمها السلام".
واختتم بيسكوف قائلاً: "فى تلك الأماكن التى تقوم فيها كتائب القوميين بما ذكرته، هناك معارك شرسة، وهناك كل شىء يعرضونه للدمار".
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