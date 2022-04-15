ماكرون يتعهد بمواجهة التضخم ورفع المعاشات التقاعدية فى هذه الحالة!

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، باتخاذ سلسلة قرارات لمواجهة التضخم، فى حال إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا فى الجولة الثانية المرتقبة من الانتخابات الرئاسية.





وفى حديث لتلفزيون "فرانس إنفو"، قال ماكرون: "اعتبارًا من صيف هذا العام، أريد أن نكون قادرين على زيادة الرواتب بنسبة 4 بالمئة لجميع المتقاعدين"، لافتًا إلى أنه يريد أيضا رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدى من 980 يورو حاليًا إلى 1100 يورو، موضحًا أن هذه الزيادة ستتم "من خلال إصلاح نظام التقاعد".

وردًا على سؤال حول راتب الرئيس التنفيذى لشركة ستيلانتس، كارلوس تافاريس، الذى سيصل إلى 66 مليون يورو، قال ماكرون إن هذا الرقم "صادم ومبالغ فيه"، مضيفًا: "يجب وضع سقف على مستوى الاتحاد الأوروبى لأجور كبار المسؤولين التنفيذيين".

وقال الرئيس الفرنسى: "نحن بحاجة للقتال على المستوى الأوروبى حتى لا تكون المكافآت مفرطة"، معتبرًا أنه "نحتاج إلى وضع سقوف، فإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف ينفجر المجتمع فى أى لحظة".

واعتبر ماكرون أنه "لا يمكن أن يواجه الناس مشاكل القدرة الشرائية، ثم يرون هذه الأحجام من المبالغ".

وتابع قائلا: "نحن بحاجة إلى أن نفعل ما فعلناه بمعدلات ضريبية دنيا ومكافحة التهرب الضريبى. نحن بحاجة إلى إقناع شركائنا الأوروبيين بإحداث إصلاح من شأنه أن يوفر إطارا لأجور المسؤولين التنفيذيين".

وأضاف: "يجب أن نتحرك بشأن مخصصات ذوى الاحتياجات الخاصة، فى الوقت الحالى يؤخذ دخل الزوج فى الاعتبار عند حساب هذه المساعدة".