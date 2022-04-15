مقتل زوجين فى حرائق نيو مكسيكو ودمار مئات المنازل

جدة - نرمين السيد - لقى زوجان مسنان حتفهما فى منزلهما بعما تأخرا فى مغادرة منزلهما، ووصول النيران إليه بسبب إندلاع حريق غابات فى رويدوسو التابعة لولاية نيو مكسيكو، حيث تم العثور على رفات الزوجين فى منزلهما المحترق، حسبما أفاد شرطة الولاية.





وكان الزوجان، اللذان لم يتم الكشف عن هويتهما، أول قتلى يتم الإبلاغ عنهما فى حريق ماكبرايد، الذى دمر 207 منازل، وأحرق 5736 فدانًا منذ أن بدأ يوم الثلاثاء الماضى.

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، نزح حوالى 5 آلاف شخص من منازلهم فى منتجع فى جبال سييرا بلانكا على بعد 135 ميلا جنوب شرق البوكيرك، بسبب الحريق، وفقا لمسؤولين محليين.

كما اجتاحت الحرائق الغابات فى منطقة جبلية بجنوب نيو مكسيكو التى ضربها الجفاف، ما أدى لاحتراق 150 مبنى على الأقل وإخلاء مدرستين تضمان 1700 طالب.

وفى أماكن أخرى من ولاية نيو مكسيكو، اشتعلت حرائق الغابات على طول نهر ريو جراندى فى جنوب ألبوكيرك، فى الجبال الشمالية الغربية من منطقة لاس فيجاس، وفى الأراضى العشبية على طول نهر بيكوس بالقرب من بلدة روزويل.