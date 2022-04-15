رئيس تونس يطمئن على صحة ملك الأردن هاتفيا

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد اطمأن خلال الاتصال على صحة الملك عبدالله الثانى، معربا له عن أحر مشاعر التآزر وأصدق التمنيات بالشفاء العاجل.

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