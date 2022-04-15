مصرع 35 شخصا جراء سقوط حافلة بواد فى زيمبابوى

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية عن الشرطة قولها ان الحادث وقع عندما كانت الحافلة تقل أكثر من 106 ركاب وانحرفت عن الطريق المتعرج بالقرب من منطقة "شيمانيمانى" ثم سقطت فى واد عميق.
وتعد حوادث الحافلات من الأمور الشائعة فى زيمبابوى حيث يقوم بعض السائقين بتحميل حافلاتهم بشكل زائد عن الحد بالإضافة إلى تجاوز السرعة المحددة.
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