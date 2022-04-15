شراء الغاز بالروبل.. روسيا تكشف تطورا جديدا

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، الجمعة، إن عددا من مشتري الغاز الروسي وافق على تغيير عملة السداد لتكون الروبل الروسي.

وأضاف في تصريحات نشرتها مجلة خاصة بالوزارة: "نتوقع اتخاذ مستوردين آخرين قرار (التحول إلى استخدام الروبل)"، وفق "رويترز".

ولم يفصح عن هوية العملاء الذين تحولوا بالفعل لاستخدام الروبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد قال في الشهر الماضي إن مشتري الغاز الروسي من البلدان "غير الصديقة" عليهم السداد بالروبل، في خطوة رفضها الاتحاد الأوروبي بموجب نظام العقوبات التي يفرضها التكتل على موسكو.

وحذر بوتن أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز إذا لم تدفع بالعملة الروسية، إذ يريد الرد على العقوبات المفروضة بسبب ما تصفها روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وفي مارس اقترح على مشتري منتجات الطاقة الروسية فتح حسابات في بنك غازبروم حيث سيجري تحويل المدفوعات باليورو أو الدولار إلى الروبل.

وقال وزير الاقتصاد الأرميني، فاجان كروبيان، في مقابلة مع مجموعة "آر.بي.سي" الإعلامية الروسية إن بلاد سددت عدة مدفوعات لشراء غاز طبيعي روسي بالروبل.

وذكر وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، الاثنين، أن بلاده تعتزم دفع مقابل الغاز الروسي باليورو عبر بنك غازبروم.