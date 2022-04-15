شركة عربية تقترب من "صفقة تاريخية" لشراء ميلان الإيطالي

قال مصدر مطلع لوكالة أنباء رويترز، الجمعة، إن شركة استثمارية في البحرين، تجري محادثات مكثفة لشراء نادي أي سي ميلان الإيطالي العريق.
وقال المصدر إن "إنفست كورب" بالبحرين، تجري محادثات حصرية لشراء نادي ميلان، المنافس بالدوري الإيطالي "سيريا آ".
وأضاف المصدر أن الصفقة توشك على أن تتم، مقابل 1.1 مليار دولار.
يذكر أن أي سي ميلان مملوك حاليا من شركة "إليوت مانجمينت" الأميركية للاستثمار، والتي ستكون مسؤولة عن بيع النادي.
وسيصبح أي سي ميلان أول ناد إيطالي في السيريا آ، مملوك من مؤسسة عربية، في حال تمت الصفقة التاريخية.
ويعتبر نادي أي سي ميلان من أعرق الأندية في العالم، وأكثر الأندية الإيطالية نجاحا على الصعيد الأوروبي، حيث حقق النادي الكبير 7 بطولات دوري أبطال أوروبا، وهو الثاني خلف ريال مدريد الإسباني.
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