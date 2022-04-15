"شباب البومب 10".. مسلسل سعودي يرصد مشكلات اجتماعية

يستبشر فريق عمل مسلسل "شباب البومب 10" خيرا بأن يكون لجزئه العاشر نجاحٌ يُكمل نجاحات أجزائه السابقة، بعد الإقبال اللافت من المشاهدين عليه في السعودية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

ويناقش المسلسل الذي امتد صيته إلى الأقطار العربية كلها، حسب ما أكده الفنان السعودي مهند الجميلي أحد أبطال العمل، في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، كل المشكلات التي يواجهها المواطن العربي والخليجي على حد سواء.

لهذا ركز المسلسل على مواكبة التطورات التي طالت الشباب والأسر في السعودية وغيرها من البلدان العربية.

وناقش في إطار كوميدي اجتماعي تعلق المواطنين بمنصة "تيك توك"، كما تطرق لمشكلات تداخل الإنترنت في الحياة وأزمة انقطاعه، وما يؤديه ذلك من مشكلات. كما تطرق إلى الزوايا الاجتماعية التي تحدث في البيوت، في إطار كوميدي يناسب أجواء السكينة في الشهر الكريم.

وكشف الجميلي أن المسلسل عال مجموعة من القضايا المهمة التي تحدث مع الشباب، ويتم عرض ذلك على الشاشات في إطار فكاهي جميل يجذب المشاهد للمتابعة من الدقيقة الأولى حتى النهاية.

يعتبر الجميلي أن مسلسل "شباب البومب 10" يمثل الواقعية السعودية بمعانيها الحرفية، وينقل صورا حية لكل مشكلات المواطن، لهذا عكف المشاهدون على متابعته منذ أجزائه الأولى حتى الجزء الحالي الذي يشهد تفاعلا غير مسبوق من الجماهير.

نقلة نوعية

وحول دوره في المسلسل، يقول الجميلي إنه يؤدي دور أحد الشباب من مدينة جدة، وانتقل للإقامة في الرياض واستقر بها، وتعرّف على مجموعة من الشباب ويحدُث معهم مواقف اجتماعية، يتم تأديتها في إطار كوميدي.

ويوضح الجميلي أن هناك نقلة نوعية كبرى على مستوى التقنيات والتصوير خلال الجزء العاشر من المسلسل، حيث تم استقطاب أحدث كاميرات سينمائية لتصوير المسلسل وعدسات ذات قدرات فائقة، فضلا عن مجموعة تقنيين من جورجيا للعمل على الحلقات بشكل احترافي وإعدادها للجماهير.

ليس هذا فحسب، بل استعان صُنّاع العمل، بنجوم لهم شعبية كبرى على مستوى الوطن العربي، للمشاركة في أحداث المسلسل، مثل النجم بيومي فؤاد، والفنان الكويتي المعروف خالد العجيري، كما تم الاستعانة بعدد من مشاهير تطبيق "تيك توك" في السعودية.

ويلامس العمل قلوب وعقول الجماهير في السعودية والوطن العربي، لا سيما أنه يرصد حياة المواطن السعودي كما هي، كما يناقش عن كثب كل المشكلات التي يعانيها المواطن السعودي وطرحها للجماهير، في إطار مُحبّب وجذّاب وطرح علاجات لها.

ويضيف الجميلي أن إقبال الجماهير على مشاهدة الأجزاء السابقة من المسلسل، دفع فريق العمل ومخرجه سمير عارف إلى إنتاج جزء جديد خاصّة بعد النجاح اللافت الذي حققه الموسم التاسع من "شباب البومب".

وحسب نجم برنامج "أراب جوت تالنت"، فإن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي كوميدي يحاكي مجموعة من مشاهد ليوميات مجموعة أصدقاء تصادفهم أشياء غريبة يوميا في الشارع السعودي.

يذكر أن مسلسل "شباب البومب 10" من بطولة فيصل العيسى ومهند الجميلي ومحمد الدوسري وسلمان المقيطيب وعبدالعزيز برناوي وعلي المدفع وشفيقة يوسف ومحمد الحربي وريماس منصور.