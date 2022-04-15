وصفات لتفتيح البشرة، تعد هذه الوصفات من أسهل وأبسط وأسرع الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، وتكون بنفس نتيجة الزيوت الطبيعية المعالجة للبشرة، حيث أن هذه الزيوت ليست تكون ضارة بل إنها مفيدة جداً وتكون معظم مكوناتها بالمنزل ولا تحتاج إلى أشياء مكلفة للغاية، تابع معنا في هذه المقالة سوف نتحدث على الكثير من الوصفات لتفتيح البشرة.

أسهل وصفة لتفتيح البشرة

المكونات:

معلقتين من النشا.

أربعة معالق من ماء الورد.

معلقة واحدة من عسل النحل الأبيض.

تحضير:

نقوم بتحضير طبق لخلط المكونات. نقوم بإضافة معلقتين من النشا. إضافة أربعة معالق من ماء الورد. نقوم بإضافة معلقة واحدة من عسل النحل الأبيض. نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة. نقوم بغسيل الوجه بالماء الفاتر حتى نتخلص من باقي الخليط على الوجه.

أسهل طريقة لتفتيح البشرة بالنشا

المكونات:

معلقتين من النشا البودر.

معلقتين من اللبن البودر.

ثمرة واحدة من البطاطس الطازجة.

التحضير:

تحضير إناء لخلط المكونات. نقوم بإضافة معلقتين من النشا البودر. إضافة معلقتين من اللبن البودر. إضافة ثمرة واحدة من البطاطس. نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس ويصبح الخليط متماسكاً. نقوم بإضافة الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتي يزال منه الماسك.

أسهل طريقة لتفتيح البشرة الدهنية

المكونات:

ثمرة واحدة من الطماطم.

القليل من العسل الأبيض.

القليل من السكر الفاتح.

التحضير:

نقوم بتحضير إناء لخلط المكونات. نقوم بإضافة ثمرة واحدة من الطماطم. إضافة القليل من العسل الأبيض. إضافة القليل من السكر الفاتح. نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس المكونات مع بعضها. نقوم بفرق الخليط في الوجه لمدة ثلاثة دقائق. نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.

في هذه المقالة تحدثنا عن وصفات لتفتيح البشرة، وتحدثنا عن أسهل وصفة لتفتيح البشرة، وتحدثنا عن أسهل طريقة لتفتيح البشرة بالنشا، وتحدثنا عن أسهل طريقة لتفتيح البشرة الدهنية، وتحدثنا في هذه المقالة عن ثلاثة وصفات بمكوناتهم وطريقة تحضيرهم.