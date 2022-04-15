وصفات طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر خلال اسبوع فقط

وصفات لكثافة الشعر، تعد هذه الوصفات من أسهل وأبسط الوصفات، التي لا تأخذ وقت أو مجهود وتكون بنفس نتيجة الزيوت والكريمات الطبيعية، حيث أن هذه الوصفات ليست تكون مكلفة للغاية، وتكون معظم مكوناتها بالمنزل، وهذه الوصفات ليست تكون ضارة على الشعر نهائياً، تابع معنا في هذه المقالة سنتحدث عن أسهل الوصفات لتكثيف الشعر.

أسهل وصفة لتكثيف الشعر

المكونات:

معلقتين من زيت جوز الهند.

ثلاثة معالق من العسل الأبيض.

واحدة من قبعة الاستحمام.

القليل من الشامبو لغسل الشعر.

التحضير:

نقوم من أي أثر للخليط. بتحضير إناء لخلط المكونات. نقوم بإضافة معلقتين من زيت جوز الهند. نقوم بإضافة ثلاثة معالق من العسل الأبيض. نقوم بخلط المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس ويصبح الخليط سبه سائلاً. نقوم بإضافة الخليط على جميع نواحي الشعر. نقوم بإضافة قبعة الاستحمام على الشعر. نترك الخليط علي الشعر بقبعة الاستحمام لمدة نصف ساعة. نقوم بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيداً حتى نتخلص من أي أثر للخليط في الشعر. وهنا سنحصل على شعر أفضل وبدون أي تكاثف.

طريقة لتكثيف الشعر

المكونات:

ثمرتان من الافوكادو الطازج.

أربعة معالق من جل الصبار الجاهز.

معلقتين من زيت جوز الهند السائل.

القليل من الشامبو.

القليل من البلسم.

التحضير:

تحضير خلاط لخلط المكونات. نقوم بإضافة ثمرتان من الافوكادو الطازج في الخلاط. نقوم بإضافة أربعة معالق من جل الصبار الجاهز على الافوكادو. إضافة معلقتين من زيت جوز الهند السائل على الخليط. نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى تتجانس ويصبح الخليط شبه سائلاً. نقوم بإضافة الخليط على الشعر على جميع نواحي الشعر ومن البذور. نترك الخليط لمدة نصف ساعة في الشعر. نقوم بغسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والقليل من البلسم. وهنا سنحصل على شعر افضل وبدون أي تكاثف.

في هذه المقالة تحدثنا عن وصفات لكثافة الشعر، وتحدثنا عن أسهل وصفة لتكثيف الشعر، وتحدثنا عن طريقة لتكثيف الشعر، وتحدثنا في هذه المقالة عن وصفتين بمكوناتهم وطريقة تحضيرهم، وعرفنا أن معظم مكوناتها تكون بالمنزل ولا تحتاج إلى أشياء مكلفة للغاية