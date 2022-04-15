بمكونات طبيعية وصفات لتفتيح البشر الجافة والبشرة الدهنية

وصفات لتفتيح البشرة، تعد هذه الوصفات من أسهل وأبسط الوصفات، التي تقدم مفعول في أقرب وقت ممكن، حيث أن هذه المكونات لا تأخذ وقت أو مجهود، وهذه الوصفات تعمل على تبييض البشرة وتنعيم البشرة، حيث أن هذه المكونات تكون معظمها في المنزل، وهذه المكونات لا تكون ضارة بالبشرة، تابع معنا في هذه المقالة سوف نوضح الكثير من الوصفات السهلة والبسيطة.

أسهل وصفة لتفتيح البشرة

في هذه المقالة سوف نوضح المكونات وطريقة التحضير، تابع معنا حتى النهاية.

المكونات:

معلقتين من النشا البودر.

معلقتين من اللبن البودر.

ثمرتين إثنين من البطاطس.

القليل من ماء الورد.

التحضير:

نقوم بتحضير إناء فارغ لخلط المكونات.

نقوم بإضافة معلقتين من النشا البودر.

إضافة معلقتين من اللبن البودر.

إضافة ثمرتين إثنين من البطاطس.

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط شبه قناع.

نقوم بإضافة الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر والشامبو حتى نتخلص من بقايا الخليط الذي يوجد على الوجه.

نقوم بتجفيف الوجه جيداً.

نقوم بإضافة القليل من ماء الورد.

وصفة لتفتيح البشرة الدهنية

في هذه المقالة سوف نتحدث عن وصفة لتفتيح البشرة الدهنية، حيث أن هذه المكونات ليست تكون ضارة بالبشرة، تابع معنا سنوضح المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

ثمرة واحدة من الطماطم. القليل من العسل الأبيض. القليل من السكر الفاتح. خلاط كهربائي لخلط المكونات.

التحضير:

تحضير الخلاط الكهربائي لخلط المكونات. نقوم بإضافة ثمرة واحدة من الطماطم. إضافة القليل من العسل الأبيض. إضافة القليل من السكر الفاتح. نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً حتى تتجانس المكونات. نقوم بإضافة الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة. نقوم بغسيل الوجه بالماء الفاتر والشامبو حتى نتخلص من بقايا الخليط في الوجه.

في هذه المقالة تحدثنا عن وصفات لتفتيح البشرة، وتحدثنا عن أسهل وصفة لتفتيح البشرة، وتحدثنا عن وصفة لتفتيح البشرة الدهنية، وتحدثنا في هذه المقالة عن وصفتين بمكوناتهم وطريقة تحضيرهم، وعرفنا أن معظم مكوناتها تكون بالمنزل ولا تحتاج إلى أشياء مكلفة للغاية