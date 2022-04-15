أسهل طريقة لعمل بسكويت العيد بمكونات بسيطة

طريقة عمل بسكويت العيد، تعد هذه الطريقة من أسهل وأسرع وأشهى الطرق، المفضلة لدي الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، وهذا البسكويت يصنع في أواخر أيام شهر رمضان حتى يتمت حضيرة في العيد، وتكون مكونات هذه الطريقة بالمنزل ولا تحتاج إلى أشياء مكلفة للغاية، ويوجد أشخاص تفضل هذه الطريقة عن باقي الطرق، تابع معنا في هذه المقالة سنوضح المكونات وطريقة التحضير.

أسهل طريقة عمل بسكويت العيد

في هذه المقالة سنقدم أسهل طريقة لعمل بسكويت العيد، تابع معنا حتى النهاية سوف نقدم المكونات وطريقة التحضير.

المكونات:

ستة أكواب من الدقيق. اثنان كوب من السكر الناعم. اثنان كوب من الزبدة الذائبة. القليل من البرتقال المعصور. كوب واحد من اللبن السائل. أربعة بيضات. اثنان معلقة من النشا البودر. اثنان معلقة من الفانيليا الجاهزة السائلة. اثنان معلقة من البيكنج بودر الأكياس. رشة خفيفة من الملح.

طريقة تحضير بسكوت العيد

تحضير إناء كبير فارغ لخلط المكونات.

نقوم بإضافة ستة أكواب من الدقيق.

إضافة اثنان معلقة من النشا البودر.

إضافة اثنان معلقة من البيكنج بودر.

إضافة رشة خفيفة من الملح.

نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس.

تحضير إناء آخر نقوم بإضافة اثنان كوب من السكر الناعم.

إضافة اثنان كوب من الزبدة الذائبة.

تحضير المضرب الكهربائي ونقوم بضرب السكر والزبدة مع بعضهم جيداً حتى نحصل على كريمة.

نقوم بإضافة أربعة بيضات على السكر والزبدة.

ونستمر بالضرب باستخدام المضرب الكهربائي.

نقوم بإضافة كوب واحد من اللبن السائل.

إضافة اثنان معلقة من الفانيليا علي خليط البيض والسكر والزبدة.

نقلب المكونات جيداً مع بعضها.

نقوم بإضافة خليط الدقيق علي الخليط ونقوم بالعجن المستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس ويصبح الخليط متماسكاً.

نقوم بتغطية العجين جيداً ونترك العجينة لمدة 40 دقيقة.

نقوم بتحضير ماكينة البسكويت.

ونقوم بإضافة جزء من العجينة في المكنة.

ونقوم بتشكيل العجين بشكل البسكويت.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل بسكويت العيد، وتحدثنا عن أسهل طريقة لعمل بسكويت العيد، وتحدثنا في هذه المقالة عن وصفة واحدة بمكوناتها وطريقة تحضيرها وعرفنا أن معظم مكوناتها تكون بالمنزل.