الأمم المتحدة: إنفاق 100 مليون دولار لـ7 دول تضررت من حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد بيان للأمم المتحدة، أمس الخميس، أن المنظمة ستفرج عن 100 مليون دولار لست دول إفريقية واليمن، لإعانتهم فى مكافحة مخاطر المجاعة التى يواجهها سوق الغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.





وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس" الإخبارية، قالت الأمم المتحدة إن "النزاع الأوكرانى يؤدى إلى اضطراب أسواق الغذاء"، وإن "تداعيات الصراع فى أوكرانيا تهدد بدفع الملايين نحو المجاعة"، معلنة الإفراج عن "100 مليون دولار لمكافحة الجوع".

وبحسب الوكالة، من المقرر أن تخصص الأمم المتحدة 14 مليونًا للصومال، و12 لإثيوبيا، و4 لكينيا، و20 للسودان، و15 لجنوب السودان، و15 لنيجيريا، و20 لليمن.

ومن جانبه، اعتبر نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، أن تخصيص هذه الأموال "سينقذ أرواحا"، قائلاً: "ينام مئات آلاف الأطفال كل ليلة جياعًا، بينما يقلق آباؤهم على سبل إطعامهم".