حال قدوم تين هاغ.. "صدمة كبيرة" لرونالدو في مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مدرب أياكس الهولندي إيريك تين هاغ سيقود سفينة مانشستر يونايتد الموسم المقبل، بعدما اتفق الطرفان على بنود العقد.

وقالت الصحيفة إن المدرب الهولندي "مصمم على إنهاء قصة الحب بين الدون والشياطين الحمر مع نهاية الموسم الحالي".

وأوضحت أن إيريك تين هاغ أخبر إدارة النادي أن رونالدو "ليس جزءا من خططه ولا يتناسب مع أسلوب لعبه، وبالتالي، لا مكان له في مانشستر يونايتد".

وكانت عودة رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، إلى أولد ترافورد بمثابة "كابوس"، وفق "ماركا"، حيث سينهي الفريق الإنجليزي السنة بدون لقب للموسم الخامس على التوالي، كما أنه يحتل حاليا المركز السابع في جدول البريمرليغ.

وسجل "الدون" 18 هدفا حتى الآن، مما يجعله أفضل هدافي الفريق، لكنه هز الشباك 4 مرات فقط في آخر 13 مباراة له.

ولم تعرف بعد الوجهة المقبلة للنجم البرتغالي.

وتين هاغ يبلغ من العمر 52 عاما، ويتولى تدريب أياكس الهولندي منذ عام 2017. وخلال هذه الفترة، توج بـ5 ألقاب واختير أفضل مدرب هولندي مرتين.

وصرح هاغ، في أكثر من مناسبة، بأنه يعتبر نفسه تلميذا للهولندي الراحل كرويف والإسباني بيب غوارديولا.