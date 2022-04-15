نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وطريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي
تتيح الان التسجيل للحصول على دعم الحماية الاجتماعية عن طريق الدخول الى الروابط التي تم اعداده من قبل الجهات المختصة في الضمان الاجتماعي، ويريد عدد كبير من المواطنين معرفة طريقة التسجيل والخطوات الحصول على هذا الضمان، حيث يشهد الضمان استقبال حالات كثيرة ومتنوعة غير السابقة، ويساعد هذا الضمان المواطنين على غلاء الحياة المعيشية، ويتم صرف الضمان في مواعيد ثابتة يتم تحديدها من المنظمة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي من قبل المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاء منصة تابعة الضمان يتم استقبال التقديمات الجديدة.
موعد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
تساءل العديد من المواطنين الراغبين بالتسجيل في الضمان الاجتماعي عن المواعيد التي يتم التقديم فيها، حيث تم تحديد موعد التسجيل في منتصف شهر نوفمبر الماضي وسجل الكثير من المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط التي تم تحديدها من قبل الضمان المطور، ويحصل علي الضمان الأسر التي لا يوجد من يعولها والنساء التي لم يكن لهم أزواج، الطلاب المغتربين خارج مدنهم، كما تم إضافة ذي الهمم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور، كما تم صرف أولي الدفع للذين قاموا بالتسجيل مؤخرا ولم يعلن حتى الآن عن مواعيد صرف الدفعة الثانية من الضمان.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
لا يعرف عدد كبير من المواطنين طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي حيث أعلنت المنصة خطوات التسجيل لتسهل علي المواطنين الراغبين في التسجيل، حيث حددت بعض الخطوات التي يجب على المتقدم اتباعها:
- يقوم الفرد لكتابة كافة البيانات الموجودة في الاستمارة في موقع منصة الدعم والحماية.
- كتابة البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم ورقم الجوال كما يحب كتابة رقم الهوية الوطنية.
- سوف تجد أسئلة يجب الإجابة على كافة الأسئلة عن طريق اختيار نعم ام لا.
- اكتب رقم حسابك البنكي والتأكد منه
- اكتب الآيبان الخاص بك بصورة صحيحة، ويتم عمل التحريات للتأكد منه، سوف تجد اشعار يدل على صحة الآيبان.
- لم يتم إرسال الكلب إلا بعد اكتمال كل البيانات المطلوبة.
- تأكد من كافة البيانات التي قمت بكتابتها قبل إرسالها.
- يتم فحص كافة الطلبات التي تم تقديمها من قبل المواطنين قبل الموافقة عليها.
- في حالة الموافقة على طلبك يتم ارسال رساله على رقم الجوال الخاص بك.
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