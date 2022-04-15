طريقة التسجيل في تطبيق سكني للدعم السكني بالسعودية

تطبيق سكني، حيث يعتبر تطبيق سكني واحداً من أهم التطبيقات والمنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع جميع المواطنين في المملكة الاستفادة من أي خدمات مرتبطة بالدعم السكني بواسطة تطبيق سكني والاستفادة من خدمة تقديم الشكاوى أو الاستفسارات المختلفة لكل مستفيد، وقد وفرت الوزارة هذا التطبيق من أجل تأمين مسكن مناسب لجميع المواطنين الأكثر استحقاقا بأسعار مميزة في متناول جميع المواطنين، ويعمل صندوق التنمية الاجتماعية إلى تنفيذ رغبات المواطنين بمنحهم وحدات سكنية أو أراضي من خلال تسهيلات كبيرة على جميع المستفيدين، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل حساب في تطبيق سكني.

التسجيل في تطبيق سكني

وفرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية إمكانية أن يقوم كل مواطن بتسجيل حساب في تطبيق سكني، وذلك وفق بعض الشروط المحددة من جانب تطبيق سكني من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب أن يتم تحميل تطبيق سكني من الجوال الشخصي للمستفيد.

يجب إدراج البيانات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد).

الضغط على تبويب “تحقق”.

يجب أن يتم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي تخص المستفيد.

تسجيل رقم الجوال، ثم استلام رمز التفعيل الذي يتم إرساله إلى رقم الجوال.

الضغط على الخدمة المطلوبة من جانب كل شخص مثل (تقديم طلب دعم سكني).

الموافقة من جانب المستفيد على جميع الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في التطبيق.

توضيح موقف السكن الحالي للمواطن مع التحقق من صحة البيانات المدخلة.

النقر على إنهاء التسجيل في الاستحقاق.

سوف تصل رسالة للمستفيد من جانب التطبيق تشمل نجاح التسجيل في تطبيق سكني.

شروط التسجيل في تطبيق سكني

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بعضاً من الشروط التي يجب توافرها في الأفراد الراغبين في الاستفادة من دعم سكني، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: