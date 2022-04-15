شروط و رسوم الزيارة العائلية ومن هم المسموح لهم بالزيارة العائلية

قامت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بتحدي الأسعار الجديدة الخاصة برسوم الزيارة العائلية، كما حددت الوظائف المسموح لها بتقديم طلب الاستقدام، كما أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أوامر بتمديد تأشيرات الزيارة والإقامة في المملكة العربية بدون أي مقابل مادي وذلك، ونجيب عن جميع تساؤلاتكم بخصوص ما هي أسعار رسوم الزيارة العائلية وما هي الشروط المطلوبة ومن المسموح لهم بالزيارة.

شروط طلب الزيارة العائلية

نقدم لك عزيزي القارئ الشروط المطلوبة من أجل التقديم على طلب الزيارة، ومن هذه الشروط ما يلي:

يقوم المتقدم بتقديم طلب تعبئة نموذج خاص بطلب التأشيرة للزيارة العائلية.

أن يكون لدى المتقدم إقامة سارية.

يجب أن يكون قد قام بسداد جميع الرسوم الخاصة بالزيارة العائلية.

يشترط عند تقديم الطلب أن يكون مختوم من جهة العمل الخاصة بالمتقدم أو من الغرفة التجارية.

كتابة كافة البيانات الخاصة بأفراد الأسرة وتكون مكتوبة باللغة العربية.

يجب أن تكون البيانات الخاصة بأفراد الأسرة مطابقة للبيانات المكتوبة في جواز السفر.

يحمل المتقدم تأشيرة إقامة عمل وليس تأشيرة مرافق.

يتم تقديم طلب الزيارة العائلية للأقارب من الدرجة الأولى.

رسوم الزيارة العائلية

بعد أن ذكرنا لكم ما هي الشروط المطلوبة للحصول على طلب الزيارة العائلية، نستعرض لكم رسوم الزيارة العائلية وهي كالآتي: –

رسوم الزيارة العائلية لمدة 6 أشهر تبلغ 3000 ريال سعودي.

بينما رسوم الزيارة العائلية لمدة سنة تبلغ 5000 ريال سعودي.

أما رسوم الزيارة العائلية لمدة سنتين تبلغ 8000 ريال سعودي.

من هم المسموح لهم بالزيارة العائلية بالمملكة العربية السعودية

سمحت وزارة الخارجية السعودية للمقيم بأن يقوم بتقديم طلب الزيارة العائلية لأقاربه من الدرجة الأولى، ويكون الإقامة من خلال تأشيرة الزيارة العائلية، وهؤلاء فقط المسموح لهم بالزيارة العائلية في السعودية، وهم:

الأب والأم.

الابن والابنة.

الأخ والأخت.

الزوجة.

ما هي رسوم تمديد الزيارة العائلية