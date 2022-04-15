نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022 والمكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 hrsd.gov.sa في المقال التالي
يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا الأشخاص المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي المطور أو المكرمة الملكية، مواعيد صرف كل من الضمان الاجتماعي المطور والمكرمة الملكية شهر رمضان الكريم، وكان من المفترض أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في بداية شهر رمضان، ولكن لم يتم نزول مبلغ الضمان الاجتماعي المطور، وكان على المواطنين بصرفه، ولكن يوجد دفعة أخرى من المنتظر أن يتم إيداعها خلال هذه الأيام، كما قام أحد الأشخاص من داخل الوزارة، بتصريح أنه سيتم نزول معاش شهر مايو القادم في نهاية شهر رمضان، حتى يقوم المواطنين بالحصول عليه قبل حلول موعد عيد الفطر المبارك.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور والمكرمة الملكية
مبلغ المكرمة الملكية، الضمان الاجتماعي، هي إعانات عبارة عن مبالغ شهرية، تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية صرفها للمستحقين، وذلك حتى يواكبوا مستوى المعيشة والغلاء، ويكونوا قادرين على سداد الالتزامات الخاصة بهم، ويتم صرف هذه المبالغ كل شهر وبالتحديد اليوم العاشر من كل شهر، وتم إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر، ولكن لم يبدأ صرف مبلغ الضمان، أما بالنسبة لمبلغ المكرمة الملكية لم يتم إيداعه أو صرفه حتى الآن، حيث سيتم صرفه خلال النصف الثاني من شهر رمضان، و ينتظر المواطنين حلول النصف الثاني من شهر رمضان حتى يقوموا بصرف مبلغ المكرمة الملكية، وأيضًا بدء صرف المواطنين لمبلغ الضمان الاجتماعي المطور الخاص بهم في هذا الشهر، وهو مبلغ ألف ريال سعودي، كما تم الإعلان أنه يوجد منحة شهر رمضان ولكن لم يتم صرفها حتى الآن، ولم يتم الإعلان عن موعد نزولها للمواطنين.
شروط الحصول على أي من الضمان الاجتماعي المطور أو المكرمة الملكية:
- يكون المواطن من الأشخاص الحاصلين على الجنسية السعودية.
- يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية، أو في آخر ثلاث شهور على الأقل.
- الراتب الشهري لا يتعدى الحد المانع الحصول على الضمان الاجتماعي المطور.
- الشخص المتقدم للحصول على المكرمة الملكية لا بد وأن يكون مسجلا لدى الضمان الاجتماعي المطور.
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