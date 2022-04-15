الاستعلام عن طلب صلح بمنصة تراضي وتقديم طلب جديد

الاستعلام عن طلب صلح، حيث توفر وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، الكثير من الخدمات العدلية الكثيرة لمواطني المملكة، فقد حرصت الوزارة إلى توفير منصة تراضي، وهي أحد المنصات التابعة لوزارة العدل السعودية، من خلالها يتم تقنين عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم كل مواطن، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تقديم طلب صلح من أجل إنهاء النزاعات، ويتم ذلك بين جميع المواطنين في وقت قياسي، حيث تعمل المنصة إلى المساهمة في تعزيز السرية خلال جلسات المصالحة، والعمل على تحديد الخلافات بين كافة الأطراف، والوصول إلى حل يرضي كل طرف، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن طلب صلح.

الاستعلام عن طلب صلح بوزارة العدل

تعمل منصة تراضي في السعي لإجراءات عمليات المصالحة عن بُعد، من أجل تسهيل مداولة النزاعات، والتقليل من مدة الجلسات الخاصة بالصلح، حتي يستطيع المتنازعين الوصول إليها بعد أن يتم تقديم الطلبات، وبدون أن يتم اللجوء إلى الحضور في المحاكم، علي أن يتم الاستعلام عن حالة طلب صلح مسجل بمنصة تراضي بالخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى منصة تراضي للخدمات العدلية الإلكترونية: تسجيل دخول.

الدخول من خلال منصة تراضي.

الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

النقر على خيار (الاستعلام عن حالات الطلب).

تسجيل كافة البيانات التي تخص طلب الصلح مثل: (رقم طلب الصلح، ورقم الهوية الوطنية).

يجب أن يتم إدخال رمز التحقق المرئي في المكان الخاص به.

ثم الضغط على أيقونة بحث.

تقديم طلب صلح بمنصة تراضي

يستطيع أي فرد أو أي جهة أو مكتب، أن يتعامل مع الخدمة العدلية التي توفرها الوزارة، علي أن يقوم بتقديم طلب صلح بمنصة تراضي، من خلال القيام بعدد من الخطوات التي تتم على النحو التالي: