كيفية تشغيل لعبة جاتا الأصلية للاندرويد 2022 فايس سيتي Grand Theft Auto

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عمر شويل - جدة تعود لعبة جاتا الأصلية للاندرويد إلى عصور قديمة حيث يمتزج بها الواقع مع الأسطورة والخيال، إذ تبدأ لعبة نواب المدينة عندما يصعد رجل واحد إلى كومة الجنائية والمرتفعات الشاهقة التي يتخللها الكثير من المصاعب مثل الأودية والسيول والمستنقعات والمزيد من الحفر التي تصل بك كلاعب في هذه اللعبة إلى القمة سالما بأفل قدر من الخسائر، وتمزج اللعبة في محتوياتها وما بها من مغامرات على درجة كبيرة من الإثارة ما بين الشخصية الواقعية المدفوعة وبين العالم المفتوح وما به من تحديات.

لعبة جاتا الأصلية للاندرويد

تسعى لعبة جاتا الأصلية للاندرويد والتي تعرف أيضا باسم ألعاب سرقة السيارات الكبرى إلى جذب اللاعب نحو الكثير من الواقعية عن طريق ما تتميز به من سمات معينة تحمل الكثير من المؤثرات الصوتية والحركية في عالم مفتوح يستطيع اللاعب من خلاله أداء كافة الحركات من القفز والسير بداخل الشوارع الواسعة والضيقة من أجل القيام بالسرقة التي تحيط بها المخاطر من كل اتجاه، مع الحرص على الهروب من الشرطة التي تتربص بك.

رسومات لعبة فايس سيتي 2022

تتميز لعبة جاتا الأصلية للاندرويد بالكثير من السمات التي تعطي لها جانب كبير من ألعاب المغامرات الكبرى يكون منها

احتواء اللعبة على احدث الرسومات التي تأتي بتقنية حديثة.

يحيط باللعبة عدد من خيارات استهداف تصويب النيران في كل اتجاه من اجل مساعدة اللاعب في الهروب.

تتوافق اللعبة مع ما يكون من تحكم موجات لاسلكية وجيم USB مختارة.

يمكنك في داخل اللعبة من التجول والسير وسط الأودية في عالم مفتوح.

كيفية تثبيت لعبة جاتا الأصلية

يمكنك تثبيت جاتا على الهاتف المحول عند توافق عدد من الأشياء بهاتفك وهي:

نظام اندرويد 7.0 أو أكثر.

كما أن حجم 7.3M

عمليات التثبيت للعبة وصلت إلى اكثر من 1.000.000

والإصدار الحالي 1.09

لعبة سرقة السيارات الكبرى

تدعم اللعبة عدد من لغات العالم مثل الانجليزية والفرنسية، وأيضا اللغات إيطالية والألمانية، ويستطيع اللاعب الدخول في داخل اللعب في ثوان معدودة من اجل الاستمتاع بالمغامرات المستمرة من بداية اللعبة والى النهاية من هروب وتسلق ومطاردات وما إلى ذلك من الصعوبات التي يتعرض لها اللاعب في اللعب والتي يجب له التصدي لها والخروج سالما.