نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة انتهاء التأشيرة دون مغادرة المملكة وقيمة الغرامة وكيفية سدادها في المقال التالي

عمر شويل - جدة غرامة انتهاء التأشيرة هي احد البنود الأساسية التي تهم شريحة كبيرة من المقيمين في المملكة العربية السعودية والذين يتجاوز عددهم اكثر من عشرة مليون مقيم في جميع محافظات المملكة، حيث تعمل الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة علي تطوير كافة القوانين التي تحدد جنسية العمالة الوافدة ودورة في بناء الاقتصاد السعودي وجعل المملكة تعتمد على أبناءها اكثر في الكثير من الوظائف الحيوية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين ولا سيما الاقتصاد السعودي، ومن هذا المنطلق تعمل الحكومة السعودية إلي تطوير كافة القطاعات الهامة من بينها قطاع العمالة الوافدة والخدمات التي تقدمها الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة ويأتي كل هذا ضمن رؤية المملكة 2030 التي هدفها الأساسي جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تواكب عصر التكنولوجيا في كافة القطاعات الحيوية.

ولهذا السبب قامت الحكومة بإنشاء الكثير من المنصات والبوابات الإلكترونية التي تخدم كل أطياف الشعب السعودي والوافدين، مثل بوابة ابشر الإلكترونية التي تجمع اكثر من 279 خدمة تخص المواطن السعودي والوافد المقيم مثل الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وغيرها من الخدمات الأخري هذا فضلا عن موضوع حديثنا اليوم وهو غرامة انتهاء التأشيرة دون مغادرة المملكة والذي سوف نقوم بشرحة في السطور التالية.

غرامة انتهاء التأشيرة دون مغادرة المملكة

وفي هذا الأمر قامت أدارة الجوازات السعودية بإعلان عن بعض الأشياء التي تتحدث عن غرامة انتهاء التأشيرة دون مغادرة المملكة حيث أكدت الجوازات أن التمديد الآلي يشمل المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة والتي تم إغلاقها أمام الرحلات الدولية لمنع انتشار عدوى جائحة كرونا التي يعاني منها العالم بشكل اجمع.

من ناحية أخرى جددت الجوازات التأكيد على أن آلية تمديد تأشيرات الخروج والعودة لمن هم في الخارج سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، لافتة إلى أن عودة المقيمين لن تتم إلا بموجب حصولهم على تأشيرات دخول سارية المفعول، ومن اهم الأسئلة التي يتم تدولها على منصات التواصل الاجتماعي هو أن مغادرة الفرد السعودية، وظل خارجها إلى أن انتهت تأشيرة الخروج والعودة، يجب عليه من أجل العودة للأراضي السعودية مرة أخرى أو يعمل على إمداد فترة السماح بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة السعودية، وذلك عبر مجموعة من الخطوات التي هي كالتالي:

يعمل الوافد على تقديم طلب تمديد المدة عبر موقع الوزارة الرسمي الخاص بإدارة الجوازات. على أن تكون المدة التي يوجد بها الفرد خارج البلاد لا تزيد عن سبعة أشهر للعمال المقيمين، لمدة 13 شهر لكل من الزوجة وأبنائه. وفي حالة تجاوز الفترة يجب التوجه للسفارة السعودية لاتخاذ اللازم. يجب أن تكون إقامة الشخص ما زالت في حالة سريان، لقبول طلب تمديد الفترة. يتم تسجيل مختلف البيانات المطلوبة باللغة العربية.

قيمة غرامة انتهاء التأشيرة دون مغادرة السعودية

وجددت الجوازات التأكيد على أن آلية تمديد تأشيرات الخروج والعودة لمن هم في الخارج سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، لافتة إلى أن عودة المقيمين لن تتم إلا بموجب حصولهم على تأشيرات دخول سارية المفعول، بدأت الجوازات تطبيق غرامة انتهاء تأشيرة الخروج والعودة التي تبلغ 1000 ريال سعودي.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين ممن استقدموا وافدين للزيارة، إلى سرعة المبادرة والاستجابة وحث من استقدموهم من الزائرين بالمغادرة فى الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الزيارة، مشيرة إلى أن كل مستقدم يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول ستطبق بحقه العقوبات المقررة.

كيفية سداد غرامة انتهاء التأشيرة

وأكدت أدارة الجوزات السعودية أن طريقة سداد قيمة الغرامة تكون عن طريق أجهرة الصراف أو يلزم الحضور للجوازات، كما أكدت الجوزات علي ضرورة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة من قبل المقيم وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات والتعرض للغرامات، حيث تتم هذه العملية وفق المدة، التي يوجد بها المقيمين السابقين خارج المملكة، والراغبين في الحصول على تمديد طلب التأشيرة، حتى يتمكنوا من العودة مرة ثانية إلى المملكة، شريطة أن تكون الكفالة لنفس الكفيل السابق للعمل بالمملكة.

رسوم تجديد الإقامة المنتهية

يتساءل الكثيرين عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية لاسيما فيتوجب على المقيمين الالتزام بسداد تلك الرسوم لكي لا يتعرضوا للعقاب، أو الخروج النهائي من أراضي المملكة العربية السعودية.

500 ريالاً سعوديًا رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين ومرافقيهم.

650 ريالاً سعوديًا رسوم تجديد إقامة العمالة في المؤسسات والشركات السعودية.

فيما تقدم المملكة العربية السعودية فرصة لكل الطلاب من حاملي التأشيرة الصعودية، حيث لا يدفعون أيه رسوم لتجديد الإقامة، فهي مجانية.