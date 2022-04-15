موعد إيداع المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443 sbis.hrsd لمستفيدي الضمان وكيفية التواصل مع الديوان الملكي

المكرمة الملكية من ضمن برامج الضمان التي تقدمها المملكة العربية السعودية، والتي تمنحها المملكة العربية السعودية لمواطنيها المتضررين من الفقر، ومن قلة الدخل، والذي يقوم بدفع أموال المكرمة الملكية هو الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بالتبرع من أمواله الخاصة، وقد تبرع مبلغ عشرين مليون ريال سعودي، وتكملة أموال المكرمة الملكية يكون من أموال الزكاة والصدقات التي يدفعها المواطنين في المملكة، ويتم إيصال هذه الأموال للفقراء والمحتاجين من المواطنين السعوديين، ويبحث الأشخاص المستحقين لهذا المبلغ الشهري عن موعد إيداع المكرمة الملكية، وكيف يقوموا بالتواصل مع الديوان الملكي، حتى يقوموا بالتسجيل في المكرمة الملكية، أو السؤال عن أي استفسارات بخصوص المكرمة الملكية.

موعد إيداع مبلغ المكرمة الملكية شهر رمضان الكريم sbis.hrsd

المكرمة الملكية، هو مبلغ شهري تقوم الحكومة بإيداعه في حسابات المواطنين المتقدمين للحصول عليه، والتي يتم تطبيق الشروط والأحكام عليهم، ولا يرجع أي كانت يمنعهم من الحصول على المكرمة الملكية، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعمل هذا الضمان، وذلك برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز، و وضع مبلغ المكرمة الملكية يتم في التاريخ المحدد له الذي تحدده وزارة الموارد البشرية بعدما يصدر القرار من الملك سلمان ، ويتوقع هذا العام تقديم في مواعيد صرف المكرمة الملكية كما يتوقع الأفراد، حيث تقوم الوزارة بعمل الإجراءات الشهرية، وتقوم بوضع المبلغ في حساب الشخص، ويكون قادر على صرفه بالموعد التي تحدده الوزارة، وذلك بعد تحديث البيانات من قبل المستفيدين ويكون قيمة هدية المكرمة الملكية حوالي 1000 ريال للأسرة و 500 ريال للفرد.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي

إذا كنت من الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الحصول على المكرمة الملكية، ومن الأشخاص المستحقين لها، والتي يقوموا بصرف المبلغ الخاص بهم كل شهر، وترغب في التواصل مع الديوان الملكي، يوجد طريقتين التواصل والاستفسار عن ما ترغب الاستفسار عنه والأولى من خلال الدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكتابة ما تريد، أو بالاتصال على الخط الساخن الخاص بالوزارة وهو 19911، وسيتم الرد عليك.