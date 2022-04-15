عاجل- الجامعة العربية تحذر من إشعال الموقف فى الأقصى المبارك

جدة - نرمين السيد - حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من إشعال الموقف فى الأقصى المبارك، محملاً المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلى التى تُمارس عدواناً خطيراً على الشعب الفلسطينى وعلى حقه فى إقامة الشعائر داخل الأقصى فى شهر رمضان المبارك.





ونقل مصدر مسؤول عن أبو الغيط تأكيده أن الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين منذ فجر الجمعة الجمعة تُمثل استمراراً لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الإسرائيلية بهدف تقسيم الأقصى مكانياً وزمانياً، وبحيث يجرى التسامح مع اقتحامات مستمرة لعصابات المستوطنين والمتطرفين، فى الوقت الذى يُمنع فيه الفلسطينيون من أداء الشعائر، بما يُهدد بإشعال الموقف على نحوٍ خطير.

وأعرب أبو الغيط عن تضامنه مع المقدسيين والفلسطينيين الذين يتصدون بصمودهم لمحاولات تهويد الأقصى، ولمساعى زعزعة الوضع القائم فيه، بالمخالفة للقانون الدولى.

ودعا أبو الغيط المجتمع الدولى لتحمل مسؤوليته إزاء هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل حكومة الاحتلال، مُشدداً على أن حق العبادة كفله القانون الدولى، وأن الاعتداءات والاعتقالات الإسرائيلية لن تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم، ولن تنزع عن الأقصى هويته العربية الإسلامية.