إصابة 100 فلسطينى فى مواجهات مع شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أشار مسؤول فى الهلال الأحمر الفلسطينى إلى "نقل 90 جريحًا إلى مستشفيات فى القدس، فيما عولج عشرات فى المكان".

فيما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلى وقوع 3 إصابات فى صفوفها جراء تلك الاشتباكات، دون الكشف عن طبيعة الإصابات.