جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أشار مسؤول فى الهلال الأحمر الفلسطينى إلى "نقل 90 جريحًا إلى مستشفيات فى القدس، فيما عولج عشرات فى المكان".
فيما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلى وقوع 3 إصابات فى صفوفها جراء تلك الاشتباكات، دون الكشف عن طبيعة الإصابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 100 فلسطينى فى مواجهات مع شرطة الاحتلال داخل المسجد الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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