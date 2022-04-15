بوتين يحذر الغرب من إقصاء الطاقة الروسية ويوجه حكومته بالتوجه جنوبًا وشرقًا

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، من تداعيات محاولات الغرب إبعاد روسيا عن سوق الطاقة العالمية، مشددًا على أن هذه المحاولات واستبدال شركات الطاقة الروسية سيؤثر على الاقتصاد العالمى، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".





وقال الرئيس الروسى، خلال اجتماع حكومى حول صناعة النفط والغاز، أمس الخميس، إن "شركات الطاقة الروسية مشارك مسؤول فى سوق (الطاقة العالمية، وقد أثبتت نفسها بأكثر من عقد وأظهرت الوفاء الصارم بالتزاماتها".

وأضاف بوتين، أن "محاولات الدول الغربية للضغط على شركات الطاقة الروسية والاستعاضة عن مواردنا من الطاقة بإمدادات بديلة سيؤثر حتما على الاقتصاد العالمى بأسره".

ونوه بوتين إلى أن أوروبا غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسى فى الوقت الراهن، قائلاً: "المثير للدهشة هو أن ما يسمى بالشركاء فى الدول غير الصديقة يعترفون بأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، بما فى ذلك الغاز الطبيعى. ببساطة لا يوجد بديل معقول (للغاز الروسى) فى أوروبا الآن".

كما أشار الرئيس الروسى أن البحث عن بدائل للغاز الروسى سيكون مكلفًا، وقال إن إمدادات الوقود الأزرق من الولايات المتحدة إلى الدول الأوروبية ستكلف أضعاف ما تكلفه الإمدادات من روسيا، وذلك سيلقى بظلاله على مستوى معيشة الأوروبيين والقدرة التنافسية للاقتصاد الأوروبى.

وفى تعقيبه على التقلبات التى تشهدها أسواق الطاقة الأوروبية، قال بوتين إن تصريحات الدول الأوروبية حول التخلى عن موارد الطاقة الروسية تزيد من زعزعة استقرار السوق وتضخم الأسعار، ملمحًا إلى الحكومة الروسية بالعمل على إعادة توجيه صادرات موارد الطاقة الروسية من الغرب إلى أسواق الجنوب والشرق وإعداد البنية التحتية المناسبة لتنفيذ ذلك، مشددًا على أهمية هذه الخطوة بسبب انخفاض صادرات الطاقة الروسية نحو الغرب فى المستقبل.

وقال الرئيس الروسى: "من الضرورى تنويع الصادرات. سننطلق من حقيقة أنه فى المستقبل المنظور إمدادات الطاقة إلى الغرب ستنخفض، لذلك من المهم تعزيز الاتجاه السائد فى السنوات الأخيرة، لإعادة توجيه صادراتنا إلى الأسواق ذات النمو السريع فى الجنوب والشرق".

وشدد بوتين على ضرورة تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية بشكل مستقر، والعمل على خفض أسعار الغاز فى السوق المحلية كلما أمكن، من أجل دعم الاقتصاد الوطنى.