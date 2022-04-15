زيلينسكى: 44 ألف جندى أوكرانى مستعدون فى دونباس

جدة - نرمين السيد - كشف الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، عن أن عدد العسكريين الأوكرانيين فى دونباس يبلغ 44 ألف شخص حاليًا، لافتًا إلى أن هذه المنطقة ستكون مركزًا للمعارك التى ستؤثر على سير النزاع فى بلاده.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال زيلينسكى فى حديثه لقناة "بى بى سى" البريطانية: "أعقتد أنه (دونباس) مركز للتصعيد اليوم، وسيؤثر على سير هذه الحرب". كما أكد الرئيس الأوكرانى أن "مجموعة تضم 44 ألف عسكرى" متواجدة حاليا فى إقليم الدونباس الذى مركز الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

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