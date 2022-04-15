الدفاع الصينية تحتج بسبب زيارة أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى تايوان

جدة - نرمين السيد - أبدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، احتجاجها على زيارة أعضاء من الكونجرس الأمريكى إلى جزيرة تايوان، والتى تعتبرها بكين جزءًا من البر الرئيسى الصينى وجزءًا من حدودها الوطنية.





وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، فى بيان بهذا الخصوص، إن زيارة أعضاء من الكونجرس الأمريكى إلى تايوان تقوض الأساس السياسى للعلاقات الصينية الأمريكية، محذرًا من "مثل هذه التصرفات الأمريكية تنتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتضر بشكل خطير بالأساس السياسى للعلاقات الصينية الأمريكية". كما شدد البيان العسكرى الصينى على أن "الجانب الصينى يحتج بشدة بهذا الشأن، وقد قدم احتجاجًا صارمًا للولايات المتحدة بشأن هذا الأمر"، لافتًا إلى أن القوات المسلحة الصينية ستتخذ إجراءات حازمة ضد التدخل الخارجى ومحاولات فصل تايوان.

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