عاجل- أول رد روسى على الهجوم الأوكرانى داخل أراضيها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على نحو 30 مرتزقًا بولنديًا فى مقاطعة خاركوف، تابعين لشركة عسكرية خاصة.
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها استهدفت منشأة عسكرية فى ضواحى كييف بصواريخ كاليبر عالية الدقة وبعيدة المدى.
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