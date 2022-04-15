واشنطن تتهم كوريا الشمالية بسرقة 620 مليون دولار بالعملات المشفرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما جاء فى بيانه الرسمى، امس الخميس، قال مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى فى واشنطن: "من خلال تحقيقاتنا، يمكننا التأكيد أن (لازاروس جروب)، و(إيه بى تى 38)، عملاء إنترنت على صلة بكوريا الشمالية، مسؤولون عن سرقة 620 مليون دولار فى منصة (إيثريوم) فى 29 مارس الماضى".
كما أشار البيان الأمريكى إلى أن مكتب التحقيقات، بالتعاون بين وزارة الخزانة وشركاء حكوميين أمريكيين آخرين، سيستمر "فى كشف ومكافحة استخدام كوريا الشمالية للأنشطة المحظورة، بما فى ذلك جرائم الإنترنت وسرقة العملات المشفرة، لتحقيق أرباح لصالح النظام".
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