الاحتلال الإسرائيلى يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة الغربية وغزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الجمعة، فقد أمر وزير الدفاع الإسرائيلى، بينى جانتس، بالإغلاق بسبب عيد الفصح اليهودى الذى يبدأ مساء اليوم الجمعة، مع احتمال تمديد العمل بالقرار 6 أيام أخرى.

ويأتى قرار جيش الاحتلال الإسرائيلى بالتزامن مع التوتر الأمنى والمواجهات المتواصلة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين، والتى أسفرت عن إصابة العشرات بالرصاص المطاطى والاختناق فى مدينة الخليل، ليلة أمس الخميس.