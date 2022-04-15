كوريا الجنوبية ترفع الحجر الإلزامى لمرضى كورونا بشكل كامل مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أنه سيتم رفع الحجر الصحى الإلزامى لمدة سبعة أيام لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالكامل فى أواخر شهر مايو المقبل، حيث تستعد البلاد لنظام ما بعد الجائحة وسط انخفاض أعداد المصابين بالفيروس.





وأضافت الوكالة - فى بيان نشرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمى - أن خريطة الطريق الجديدة التى كشفت عنها الحكومة تتضمن أيضا خفض مستوى الأمراض المعدية المسببة لـ كوفيد-19 بمقدار درجة واحدة إلى ثانى أعلى مستوى من نظام المستويات الأربعة، مما يسمح للمرضى بتلقى العلاج فى العيادات والمستشفيات المحلية على غرار العدوى بأى وباء مستوطن. وتابع البيان "لقد توصلنا إلى فهم كامل لخصائص أوميكرون وتجهزنا بأسلحة فعالة مثل اللقاحات والعلاج. وسندفع من أجل العودة للنظام الطبى العام حيث يمكن للناس الحصول على التشخيص والعلاج فى العيادات والمستشفيات المحلية والاستمتاع بالحياة اليومية حتى لو أصيبوا بفيروس كوفيد-19". كما أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها سترفع جميع قواعد التباعد الاجتماعى لـ كوفيد-19، باستثناء تفويض القناع، بدءا من الأسبوع المقبل، فى أول خطوة كبيرة نحو أيام ما بعد الوباء منذ تفشى الفيروس الجديد قبل عامين.

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