صحيفة سعودية: المملكة تحرص على انتظام شعيرة الحج فى ظل جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة ( البلاد) السعودية، أن المملكة العربية السعودية حريصة على انتظام شعيرة الحج فى ظل جائحة فيروس كورونا، وما فرضته من قيود وآثار على العالم، وتوفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة.





وذكرت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "شرف عظيم" - أن رفع عدد الحجاج إلى مليون حاج، يأتى انطلاقا من حرص السعودية الدائم على تمكين أكبر عدد من المسلمين فى أنحاء العالم لأداء المناسك فى أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة فى مواجهة الجائحة. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء السعودى أكد فى جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه الرسالة؛ اعتزازا بما حبا الله هذه البلاد من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.

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