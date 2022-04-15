عاجل- الجيش الأمريكى يعلن قيمة المساعدات لأوكرانيا منذ 2014

جدة - نرمين السيد - وشدد الجيش الأمريكى، على التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. ونشر الجيش صورًا تظهر التحضيرات الجارية لإرسال شحنات من الأسلحة والذخيرة وتجهيزات لأوكرانيا فى قاعدة (دوفر) الجوية بولاية ديلاوير الأمريكية. كان الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن، الأربعاء الماضى، حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا.

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