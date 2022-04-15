مصر.. "قرار جديد" برفع أسعار البنزين المحلي

أعلنت وزارة البترول المصرية، الجمعة، أنها رفعت أسعار البنزين 0.25 جنيه في مراجعة ربع سنوية مع تثبيت سعر السولار.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة رفع أسعار البنزين 80 أوكتان و92 أوكتان و95 أوكتان إلى 7.50 جنيه (0.4087 دولار) للتر و8.75 جنيه للتر و9.75 جنيه على التوالي، اعتبارا من الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش) الجمعة. وسيستمر بيع السولار بسعر 6.75 جنيه للتر. وبعد تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، إضافة لارتفاع أسعار النفط عالميا، وتداعيات حرب أوكرانيا، كان الشارع المصري يترقب قرار لجنة تحديد أسعار المواد البترولية.

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